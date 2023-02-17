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"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом - РИА Новости Крым, 17.02.2023
"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
Херсон является оплотом Новороссии и Россия обязательно вернет, а затем отстроит поврежденный в ходе боев город. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T19:21
2023-02-17T19:21
2023-02-17T19:55
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ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым. Херсон является оплотом Новороссии и Россия обязательно вернет, а затем отстроит поврежденный в ходе боев город. Об этом в интервью РИА Новости Крым заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Несмотря на то, что большинство жителей города и представители региональных органов власти временно переехали на другие территории, он был и остается областным центром, подчеркнул врио губернатора."Херсон был и остается областным центром Херсонской области, - заявил он. – Его нужно будет отстраивать, и мы его отстроим. Сделаем намного краше, чем он был".Владимир Сальдо признался, что скучает по родному городу, однако текущая обстановка не позволяет пока вернуться туда.18 октября 2022 года власти Херсонщины призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей переселили вглубь Херсонской области и в другие регионы России.9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:Что рассказывают эвакуированные в Крым из Херсона жителиХерсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Боевики ВСУ готовятся оставить Херсон – Сальдо
https://crimea.ria.ru/20230217/vyvoz-zerna-i-tekhniki--saldo-obyasnil-prichinu-ogranicheniy-na-khersonschine-1127047482.html
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Владимир Сальдо: Россия обязательно вернет и отстроит Херсон
Владимир Сальдо: Россия обязательно вернет и отстроит Херсон
2023-02-17T19:21
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РИА Новости Крым
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"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
Врио губернатора Сальдо: Россия обязательно вернет и отстроит Херсон
19:21 17.02.2023 (обновлено: 19:55 17.02.2023) ГЕНИЧЕСК, 17 фев – РИА Новости Крым.
Херсон является оплотом Новороссии и Россия обязательно вернет, а затем отстроит поврежденный в ходе боев город. Об этом в интервью РИА Новости Крым
заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Мы обязательно вернемся в Херсон. Херсон теперь уже исторически является тем городом, который можно назвать Рубиконом. Это оплот Новороссии. Это город, из которого Потемкин вместе с Екатериной проложили путь в будущее, в успешное будущее. Он связан с такими именами, как Ушаков, Суворов…Это люди, не проигравшие ни одной битвы. Одни из самых успешных государственных лидеров. Все это было в Херсоне", - отметил он.
Несмотря на то, что большинство жителей города и представители региональных органов власти временно переехали на другие территории, он был и остается областным центром, подчеркнул врио губернатора.
"Херсон был и остается областным центром Херсонской области, - заявил он. – Его нужно будет отстраивать, и мы его отстроим. Сделаем намного краше, чем он был".
Владимир Сальдо признался, что скучает по родному городу, однако текущая обстановка не позволяет пока вернуться туда.
"Я знаю, что там сейчас происходит. И все, что там творится, говорит о том, что земля Херсона под ногами у противников горит. Они боятся находиться в городе, появляются там только днем, делают свои мерзкие вещи и уезжают обратно из города, не ночуют в Херсоне. Они боятся того, что может произойти. Херсон – это почти Сталинград. На мой взгляд, примерно одинаковая судьба. Сталинград был возрожден, стал символом перелома в войне. Херсон тоже станет символом перелома в войне за нашу победу", - заключил он.
18 октября 2022 года власти Херсонщины призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей переселили вглубь Херсонской области и в другие регионы России.
9 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска российской группировки на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
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