https://crimea.ria.ru/20221202/khersonskaya-oblastru-vladimir-saldo-o-zhizni-do-i-posle-1125644987.html

Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"

Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после" - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"

Два месяца назад Херсонская область вошла в состав России, однако становление региона как нового субъекта и налаживание жизни людей на фоне постоянных обстрелов РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T13:57

2022-12-02T13:57

2022-12-02T13:59

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

интервью

новые регионы россии

общество

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ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости Крым. Два месяца назад Херсонская область вошла в состав России, однако становление региона как нового субъекта и налаживание жизни людей на фоне постоянных обстрелов и провокаций со стороны киевских властей дается непросто. О жизни "до" и "после", о судьбах людей на обоих берегах Днепра, помощи Крыма и всей страны в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Первый и самый главный вопрос – о людях. Вывоз людей из опасных районов Херсонской области продолжается почти полтора месяца. Сколько уже удалось вывезти и сколько, хоть по примерным подсчетам, остаются в своих домах?– Эвакуация началась с правого берега. Сначала вывезли тех, кого учли представители МЧС, около 115 тысяч человек. Кроме этого, многие жители Херсона и правобережья переправлялись сами, это те, кого не учитывало МЧС. Поэтому в общей сложности это тысяч 150. Изначально мы обозначили 27 населенных пунктов, но потом добавили еще те, которые были под угрозой в случае затопления Каховской ГЭС или же в зоне возможных обстрелов артиллерии с правого берега, где сейчас расположены ВСУ. Поэтому эвакуация продолжилась, херсонцы уезжают, но подчеркну, что многие все равно думают вернуться.А сколько осталось и почему некоторые не хотят выезжать даже с учетом ситуации?– Некоторые уже даже возвращаются, например, в Новую Каховку и Алешки. А остались две категории граждан: те, кто абсолютно верил в то, что их населенный пункт не будет занят украинскими войсками и "ждуны", которые полагали, что могут вернуться ВСУ. Но по имеющейся информации, сейчас они попали под те же расстрельные законы, которые принял киевский режим. Они ищут всех, кто имел отношение к организации и проведению референдума и работал в избиркомах, их родственников. Также тех, кто занимается бизнесом, кто просто продолжал работать и обеспечивать людей необходимыми продуктами и товарами – они тоже попадают под статью. Ну и третья статья – просто потому, что не уехали из Херсонщины на Украину.Факты преследования фиксируете?– Сегодня это достаточно сложно, потому что мы получаем информацию из украинских источников – а они не скрывают беззакония, которые там творят – и у тех, кто может передавать нам такую информацию.Многие жители Херсонщины выехали в Крым. Планируете ли вы открывать свое представительство в республике и какие задачи будут перед ним стоять?– В Крыму у нас уже есть представительство. Это общепринятая практика и необходима для того, чтобы люди могли обратиться туда с любыми возникающими вопросами. Там есть юристы и специалисты, которые будут помогать всем нашим людям, находящимся сейчас на территории Крыма. Глава республики Сергей Аксенов и власти региона оказывают нам постоянную поддержку на всех уровнях. Кроме того, для помощи всем нашим переселенцам принято решение ввести дополнительную должность заместителя губернатора Херсонской области, который будет заниматься только связанными с эвакуированными гражданами вопросами.Сейчас от людей поступает много обращений по оформлению документов. Многие сдавали документы на получение паспорта на правом берегу, а потом выехали и не знают, где и как их теперь получить.– Паспортные отделы миграционной службы уже работают в Геническе, Скадовске и Чаплынке. И те паспорта, на которые люди подали документы и их оформили, доставляются сюда. Каждый день у нас достаточно много жителей получают паспорта – до 200 в день.А как с теми, кто выехал?– Вопросами получения паспортов людьми, выехавшими в другие регионы, будет заниматься наше представительство. Был небольшой сбой, связанный с необходимостью быстрой эвакуации, но работа уже налаживается.И в гуманитарной сфере? Как, учитывая эвакуацию и прифронтовую зону, организовано здравоохранение и социальное обеспечение жителей в Херсонской области?– На левобережье система здравоохранения работает и оказывает услуги тем, кто в этом нуждается, но, конечно же, большая часть современной медицинской базы она осталась в Херсоне. Там и инсультные центры, и томографические – то есть там была большая и серьезная база. На сегодняшний день она для нас утрачена. Поэтому есть в планах, и это обсуждается с правительством РФ, строительство и оборудование новых медицинских центров. Кроме того, с учетом пандемии коронавируса, власти рассматривают возможность запуска мобильных медцентров, где будут оказывать помощь заболевшим ковидом.На данном этапе помогает Крым?– Крым в первую очередь. Большинство из того, что идет с материка, мы получаем из Крыма.И медицинскую помощь при необходимости пациенты тоже получают в Крыму?– Все наши земляки, которые находятся в Крыму, могут обращаться за помощью и ее получат. Сейчас люди находятся в определенной растерянности, потому что для них это все новое и не все знают, как себя вести. Для этого работает центр по оказанию консультативной помощи, куда люди могут обратиться со своими вопросами.Одной из главных причин для эвакуации населения стала опасность затопления в случае подрыва плотины Каховской ГЭС. Как сейчас обстоят дела на станции и сохраняется ли этот риск?– Я регулярно общаюсь с начальником нашего Облэнерго и знаю, что ситуацию на Каховской плотине, ее машинных залах, где вырабатывается электроэнергия, на сегодняшний день контролируют специалисты Росэнерго. То есть она под нашим контролем и работает. Но у нас электроэнергия, которая вырабатывается на электростанциях, предназначена для создания баланса, поэтому мощности небольшие. Но, тем не менее, там все функционирует и пока под контролем.По обстрелам ВСУ – насколько поменялась тактика противника?– Вражеские войска не брезгуют ничем. По имеющейся информации, в Херсоне у них есть мобильные минометные группы, которые передвигаются по городу. Утром приезжают, вечером уезжают. Также поступает и курсирующая между кварталами артиллерия. И они сами же обстреливают объекты Херсона, а потом начинают рассказывать, что это русские. Хотя на самом деле это провокация со стороны ВСУ. В то же время позиции на правом берегу, где находятся ВСУ, позволяют им уже не ракетными обстрелами, а минометными и ствольной артиллерией доставать до населенных пунктов, находящихся на левобережье. Что они регулярно и делают.И куда сейчас прилетает чаще всего?– Хотя эта артиллерия уже не имеет такой точности, как ракетные залпы, снаряды падают даже во дворах, хаотично. И по социальным объектам попадают, и по больницам, и по детским садам, и по частным жилым домам. В любом случае, это очень неприятно, но мы продолжаем верить, что это прекратится.Вы заявляли в свое время, что планируете создать добровольческий батальон из числа жителей Херсонщины. Как обстоят дела?– Формирование идет, но оно немного задерживается, поскольку в Херсонской области присутствует достаточное количество российских военных, их численность и техническое оснащение растет. Сейчас разворачивается штаб территориальной обороны, будем брать в добровольческие батальоны всех, кто желает, а таких достаточно много. Но их нужно вооружить, обучить и сделать все для того, чтобы они были подготовлены для военных действий.Большое количество желающих, а что движет людьми?– Во-первых, желающих вступить в добробаты было много, когда еще Херсон был под российским контролем, а после того, как украинские боевики начали без суда и следствия расстреливать мирных жителей в Херсоне, добровольцев стало еще больше. Второй мотив – люди хотят защищать свою родную землю и делать это лично, а не только ждать, пока военные со всем справятся. Такой вот патриотический порыв, и таких людей становится все больше и больше.Вопрос по экономике. В каком она состоянии сегодня и что с планированием бюджета?– Бюджет на следующий год формируется. Конечно, он в большей части дотационный, потому что мы еще не успели развернуть всю систему налогообложения, которая есть в РФ. Пока у нас она работает в упрощенном варианте. Госдума приняла закон и утвердила бюджет на следующий год, там есть и предусмотрен бюджет Херсонской области.От бюджета – к продовольственной безопасности. Как она обеспечивается, откуда везут продукты и как это отразилось на ценах, учитывая изменение логистики?– Херсонщина в состоянии прокормить не только себя, но и еще несколько регионов РФ, поэтому с основными видами продуктов особых проблем, помимо логистических, нет. Все то, что уже восстановлено – сеть рынков, магазинов – все работает. Большинство продовольствия, которого у нас в регионе нет, везут со стороны Крыма. Ну а то, чем мы богаты, сейчас уже есть на рынках Крыма, Кубани, Ростова и даже Москвы.То есть запустить и сохранить промышленность удалось?– Да, все то, что было, весь аграрный сектор левобережья. У нас очень высокопродуктивное сельское хозяйство на левом берегу, это все сохранено и работает. Плюс рекреационная зона тоже сохранена и мы надеемся, что сюда будут приезжать туристы.Во время одного из летних визитов в Херсон вице-премьер Марат Хуснуллин обозначил задачи и планы по восстановлению инфраструктуры. Понятно, что ситуация непростая, но, может, что-то уже удалось начать.– Конечно, уже реализуются программы по развитию сети автодорог. По ряду объектов разрабатывается проектно-сметная документация. Одновременно есть поручения нашего президента и правительства в ближайшее время спроектировать новые населенные пункты на Арабатской стрелке и в других местах. Проводим учет объектов незавершенного строительства, планируем это доделать и запустить. Там, где будут работать люди, им нужно жилье, школы, детские сады – все это будет строиться.В такое непростое время нужна хорошая команда. Мы, крымчане, знаем, что такое переходный период и проблемы интеграции в правовое, экономическое поле РФ. Какая у вас команда и считаете ли необходимым привлечение опытных управленцев с материка?– Своих специалистов у нас сегодня не хватает. Мы все работаем, но очевидно, что для того, чтобы быстрее интегрироваться в российское законодательство, нам нужны специалисты и с материковой части РФ. У нас есть шефские регионы, которые помогают во всем, они направили сюда своих специалистов. Это Крым, Псковская, Калининградская, Ростовская области и другие. Все правительство Крыма при любом звонке оперативно подключается к работе и консультирует наших людей. Чувствуется плечо сильного, очень сильного друга в образе Российского государства.Недавно у вас сменился глава правительства, с чем это связано?– Это ротация. Сергей Елисеев, возглавлявший правительство, завершил свою командировку и его направили в другое место. Пока он будет работать в Калининградской области. На его место правительство и администрация президента предложили и подобрали человека с Краснодарского края – Андрея Алексеенко. Какое-то время он работал в Харьковской области, и сейчас уже будет с нами.Мы встречаемся с вами третий раз. Первый был еще при Украине 10 лет назад, второй этим летом и вот сегодня третий. Период небольшой, но насыщенный событиями, три разных эпохи. Как изменилась ваша философия, ваши взгляды и оценки происходящего?– Очень бурный век у нас, но тут можно окунуться в историю и посмотреть на деяния светлейшего князя Потемкина. За очень небольшой период времени, чуть более 10 лет, при его знаниях, способностях и умении, были включены в состав России и начали строиться новые города. Днепропетровск, Кривой Рог, Мариуполь, Херсон, Николаев, Одесса, Крым, Симферополь, Севастополь... Такое уже было, поэтому у нас есть яркий пример.Философия отношения к жизни моя за 10 лет не поменялась, целенаправленно работаю. Конечно, было больно и горько за судьбу родного Херсона. Но я понял, что жизнь все равно продолжается и надо идти вперед, делая все для того, чтобы Херсон снова стал нашим и вся наша Херсонская область развивалась.Это ваша миссия?– Очевидно, такая миссия у меня – строить. И я имею ввиду не только материальное строительство, но и строительство взаимоотношений, коммуникаций, надежной и эффективной команды. И когда к нам приходит человек, просится в команду, и мы видим, что у него горят глаза – то это наш человек. Все, что делается с любовью, обречено на успех.А что дает вам огонь в глазах?– Трудно сказать. Меня характер всегда подталкивает к действию. Есть такая фраза, что "боец – это не тот, кто никогда не падал, а тот, кто после падения нашел в себе силы подняться и идти дальше ". И вторая – "если человек поднимается после падения, то это не физика, это – характер". Вот примерно таким принципом я и руководствуюсь.До Нового года буквально месяц, наверно он будет особенным и для вас, и для жителей всей Херсонской области, хотя бы потому, что первый в составе РФ. Будут ли здесь организованы праздники хотя бы для детей? И как лично будете отмечать.– Каждый Новый год я по традиции встречаю в кругу своих близких. Это неизменно. Что касается мероприятий, то наша главная задача – сберечь наше будущее и наше подрастающее поколение. Наши дети живут в непростое время, но они должны видеть не все эти сложности, а свое доброе и хорошее детство. Поэтому для них новогодние мероприятия обязательно будут.А какое бы желание вы загадали, если б верили в Деда Мороза?– Лучше самому Дедом Морозом тогда стать. А вообще самое большое желание, чтобы следующий год был успешным во всех направлениях, особенно в достижении целей специальной военной операции. То есть – победа и восстановление исторической справедливости. Эта земля всегда была российской, и мы будем делать все, чтобы справедливость, наконец, восторжествовала.Дай Бог, в добрый путь!

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, интервью, новые регионы россии, общество