https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-zarabotalo-predstavitelstvo-khersonskoy-oblasti-1125626562.html

В Крыму заработало представительство Херсонской области

В Крыму заработало представительство Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022

В Крыму заработало представительство Херсонской области

Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.12.2022

2022-12-01T08:47

2022-12-01T08:47

2022-12-01T09:01

херсонская область

новые регионы россии

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125626447_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c19e59d3af0f9863760c992431c742dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что если вынужденные переселенцы из Херсонской области не смогут получить ответы в представительстве, то они могут напрямую обращаться в правительство Херсонской области или к местным властям. "Нам постоянную поддержку на всех уровнях оказывает глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов и представители власти Крыма", - добавил он.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.

https://crimea.ria.ru/20221119/dlya-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-v-krymu-uvelichili-chislo-okon-v-mfts-1125442679.html

херсонская область

новые регионы россии

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, крым, общество