https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-zarabotalo-predstavitelstvo-khersonskoy-oblasti-1125626562.html
В Крыму заработало представительство Херсонской области
В Крыму заработало представительство Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Крыму заработало представительство Херсонской области
Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T08:47
2022-12-01T08:47
2022-12-01T09:01
херсонская область
новые регионы россии
крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125626447_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c19e59d3af0f9863760c992431c742dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что если вынужденные переселенцы из Херсонской области не смогут получить ответы в представительстве, то они могут напрямую обращаться в правительство Херсонской области или к местным властям. "Нам постоянную поддержку на всех уровнях оказывает глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов и представители власти Крыма", - добавил он.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221119/dlya-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-v-krymu-uvelichili-chislo-okon-v-mfts-1125442679.html
херсонская область
новые регионы россии
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/01/1125626447_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_5398f0b9aec7f2d3b442a4955232e953.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новые регионы россии, крым, общество
В Крыму заработало представительство Херсонской области
Представительство Херсонской области появилось в Крыму
08:47 01.12.2022 (обновлено: 09:01 01.12.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым.
Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым
сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Это общепринятая практика. Это необходимо для того, чтобы люди могли обратиться туда с любыми возникающими вопросами. Для этого и открыто в Крыму представительство Херсонской области. Там есть юристы и специалисты, которые будут помогать всем нашим людям, находящимся сейчас на территории Крыма", - сказал он.
Сальдо отметил, что если вынужденные переселенцы из Херсонской области не смогут получить ответы в представительстве, то они могут напрямую обращаться в правительство Херсонской области или к местным властям.
"Нам постоянную поддержку на всех уровнях оказывает глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов и представители власти Крыма", - добавил он.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.