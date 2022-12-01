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В Крыму заработало представительство Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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В Крыму заработало представительство Херсонской области
В Крыму заработало представительство Херсонской области - РИА Новости Крым, 01.12.2022
В Крыму заработало представительство Херсонской области
Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T08:47
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херсонская область
новые регионы россии
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Сальдо отметил, что если вынужденные переселенцы из Херсонской области не смогут получить ответы в представительстве, то они могут напрямую обращаться в правительство Херсонской области или к местным властям. "Нам постоянную поддержку на всех уровнях оказывает глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов и представители власти Крыма", - добавил он.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
https://crimea.ria.ru/20221119/dlya-pereselentsev-iz-khersonskoy-oblasti-v-krymu-uvelichili-chislo-okon-v-mfts-1125442679.html
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херсонская область, новые регионы россии, крым, общество
В Крыму заработало представительство Херсонской области

Представительство Херсонской области появилось в Крыму

08:47 01.12.2022 (обновлено: 09:01 01.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВрио главы Херсонской области Владимир Сальдо
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Представительство Херсонской области заработало в Республике Крым. Об этом журналисту РИА Новости Крым сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Это общепринятая практика. Это необходимо для того, чтобы люди могли обратиться туда с любыми возникающими вопросами. Для этого и открыто в Крыму представительство Херсонской области. Там есть юристы и специалисты, которые будут помогать всем нашим людям, находящимся сейчас на территории Крыма", - сказал он.
Сальдо отметил, что если вынужденные переселенцы из Херсонской области не смогут получить ответы в представительстве, то они могут напрямую обращаться в правительство Херсонской области или к местным властям.
"Нам постоянную поддержку на всех уровнях оказывает глава Крыма Сергей Валерьевич Аксенов и представители власти Крыма", - добавил он.
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииКрымОбщество
 
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