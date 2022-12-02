https://crimea.ria.ru/20221202/bolshaya-baza-utrachena-saldo-o-meditsine-v-khersonskoy-oblasti-1125632935.html

Большая база утрачена: Сальдо о медицине в Херсонской области

Большая база утрачена: Сальдо о медицине в Херсонской области - РИА Новости Крым, 02.12.2022

Большая база утрачена: Сальдо о медицине в Херсонской области

В Херсонской области планируют построить новые медицинские центры и оснастить их современным лечебно-диагностическим оборудованием, поскольку большая часть... РИА Новости Крым, 02.12.2022

2022-12-02T07:01

2022-12-02T07:01

2022-12-02T07:01

херсонская область

новые регионы россии

владимир сальдо

здравоохранение в россии

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ГЕНИЧЕСК, 2 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области планируют построить новые медицинские центры и оснастить их современным лечебно-диагностическим оборудованием, поскольку большая часть медицинской базы осталась в Херсоне. Об этом в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал врио губернатора области Владимир Сальдо.Кроме того, с учетом пандемии коронавируса, власти рассматривают возможность запуска мобильных медцентров, где будут оказывать помощь заболевшим ковидом.Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе >>По словам Сальдо, российские регионы активно помогают Херсонской области: принимают и размещают вынужденных переселенцев, помогают в получении соцвыплат и сертификатов, поставляют лекарства, строительные материалы и продовольствие.Власти Херсонщины в середине октября призвали жителей правобережья переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов и терактов со стороны ВСУ. Для этого был организован централизованный вывоз людей через переправу, некоторые уезжали самостоятельно. 31 октября врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо заявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра. Людей эвакуировали вглубь Херсонской области, а также в другие регионы России.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221201/v-krymu-zarabotalo-predstavitelstvo-khersonskoy-oblasti-1125626562.html

https://crimea.ria.ru/20221128/vyvezennykh-iz-internata-na-khersonschine-detey-mogut-otpravit-v-krym-1125584056.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, владимир сальдо, здравоохранение в россии