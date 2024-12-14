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Как накопить деньги - совет от специалистов - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Как накопить деньги - совет от специалистов
Как накопить деньги - совет от специалистов - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Как накопить деньги - совет от специалистов
Правильно копить деньги, тратить их по назначению и четко планировать бюджет – умение, которое пригодится каждому. Немногие задумываются о грамотном ведении... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T09:46
2024-12-14T09:46
новости
экономика
общество
деньги
совет эксперта
банковские вклады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Правильно копить деньги, тратить их по назначению и четко планировать бюджет – умение, которое пригодится каждому. Немногие задумываются о грамотном ведении собственного бюджета и просто тратят заработанное, не особо контролируя расходы. В этом случае практически невозможно накопить на что-то важное и дорогостоящее, например, авто или летний отдых.Откладывать деньги сразу на несколько целей без ущерба для семейного бюджета можно с помощью метода "пяти конвертов". Метод предусматривает распределение ежемесячного дохода по пяти конвертам, каждый из которых отвечает за разные нужды. Конверт №1: дорогие покупкиВ первый конверт можно откладывать деньги на долгосрочные цели, например, на покупку квартиры, дачи, земельного участка или авто. Средства лучше хранить на депозите – так можно быстрее накопить желаемую сумму и уберечь накопления от инфляции. Чтобы определить процент накоплений, нужно решить, через сколько лет вы хотите совершить желаемую покупку и сколько денег для этого нужно.Конверт №2: "подушка безопасности"От непредвиденных ситуаций (сокращение на работе, задержка зарплаты, болезнь близкого человека и т.д.) не застрахован никто, поэтому важно всегда иметь "заначку" на подобный случай. Ее размер должен соответствовать сумме доходов за шесть месяцев. В конверт можно откладывать 5-10% от дохода.Конверт №3: ежегодные тратыПрактически у каждого есть те или иные постоянные расходы, которые приходится совершать каждый год. К таковым относятся, например, оплата страховки на машину, плата за обучение и проживание детей-студентов, покупка формы и канцелярии для детей-школьников. Если не откладывать средства на такие цели заблаговременно, это негативно скажется на семейном бюджете. В один момент придется отнять от зарплаты большую часть суммы. Если же откладывать в этот конверт небольшую сумму каждый месяц, то момент оплаты будет не таким болезненным.Конверт №4: деньги на месяцВ этот конверт следует класть сумму, которая понадобится на покупку продуктов, оплату услуг ЖКХ, погашение кредита, заправку автомобиля. Отсчитывать деньги для конверта №4 нужно только после пополнения первых трех конвертов, иначе ничего не получится.Конверт №5: мотивацияСумма в конверте №5 – это премия за ваши старания и самодисциплину. Туда можно класть деньги после пополнения предыдущих конвертов – на приятные мелочи для себя. Это может быть ужин в хорошем ресторане, покупка дизайнерской одежды или, например, летний отдых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вклад или накопительный счет: особенности и преимуществаЦифровой рубль – все о новом виде национальной валютыУмные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, экономика, общество, деньги, совет эксперта, банковские вклады
Как накопить деньги - совет от специалистов

Как накопить деньги - рекомендации экспертов

09:46 14.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Правильно копить деньги, тратить их по назначению и четко планировать бюджет – умение, которое пригодится каждому. Немногие задумываются о грамотном ведении собственного бюджета и просто тратят заработанное, не особо контролируя расходы. В этом случае практически невозможно накопить на что-то важное и дорогостоящее, например, авто или летний отдых.
Откладывать деньги сразу на несколько целей без ущерба для семейного бюджета можно с помощью метода "пяти конвертов". Метод предусматривает распределение ежемесячного дохода по пяти конвертам, каждый из которых отвечает за разные нужды.

Конверт №1: дорогие покупки

В первый конверт можно откладывать деньги на долгосрочные цели, например, на покупку квартиры, дачи, земельного участка или авто. Средства лучше хранить на депозите – так можно быстрее накопить желаемую сумму и уберечь накопления от инфляции. Чтобы определить процент накоплений, нужно решить, через сколько лет вы хотите совершить желаемую покупку и сколько денег для этого нужно.

Конверт №2: "подушка безопасности"

От непредвиденных ситуаций (сокращение на работе, задержка зарплаты, болезнь близкого человека и т.д.) не застрахован никто, поэтому важно всегда иметь "заначку" на подобный случай. Ее размер должен соответствовать сумме доходов за шесть месяцев. В конверт можно откладывать 5-10% от дохода.

Конверт №3: ежегодные траты

Практически у каждого есть те или иные постоянные расходы, которые приходится совершать каждый год. К таковым относятся, например, оплата страховки на машину, плата за обучение и проживание детей-студентов, покупка формы и канцелярии для детей-школьников. Если не откладывать средства на такие цели заблаговременно, это негативно скажется на семейном бюджете. В один момент придется отнять от зарплаты большую часть суммы. Если же откладывать в этот конверт небольшую сумму каждый месяц, то момент оплаты будет не таким болезненным.

Конверт №4: деньги на месяц

В этот конверт следует класть сумму, которая понадобится на покупку продуктов, оплату услуг ЖКХ, погашение кредита, заправку автомобиля. Отсчитывать деньги для конверта №4 нужно только после пополнения первых трех конвертов, иначе ничего не получится.

Конверт №5: мотивация

Сумма в конверте №5 – это премия за ваши старания и самодисциплину. Туда можно класть деньги после пополнения предыдущих конвертов – на приятные мелочи для себя. Это может быть ужин в хорошем ресторане, покупка дизайнерской одежды или, например, летний отдых.
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