https://crimea.ria.ru/20241214/Kak-nakopit-dengi-na-otdykh-v-Krymu-layfkhak-ot-spetsialistov-1119697315.html

Как накопить деньги - совет от специалистов

Как накопить деньги - совет от специалистов - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Как накопить деньги - совет от специалистов

Правильно копить деньги, тратить их по назначению и четко планировать бюджет – умение, которое пригодится каждому. Немногие задумываются о грамотном ведении... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T09:46

2024-12-14T09:46

2024-12-14T09:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Правильно копить деньги, тратить их по назначению и четко планировать бюджет – умение, которое пригодится каждому. Немногие задумываются о грамотном ведении собственного бюджета и просто тратят заработанное, не особо контролируя расходы. В этом случае практически невозможно накопить на что-то важное и дорогостоящее, например, авто или летний отдых.Откладывать деньги сразу на несколько целей без ущерба для семейного бюджета можно с помощью метода "пяти конвертов". Метод предусматривает распределение ежемесячного дохода по пяти конвертам, каждый из которых отвечает за разные нужды. Конверт №1: дорогие покупкиВ первый конверт можно откладывать деньги на долгосрочные цели, например, на покупку квартиры, дачи, земельного участка или авто. Средства лучше хранить на депозите – так можно быстрее накопить желаемую сумму и уберечь накопления от инфляции. Чтобы определить процент накоплений, нужно решить, через сколько лет вы хотите совершить желаемую покупку и сколько денег для этого нужно.Конверт №2: "подушка безопасности"От непредвиденных ситуаций (сокращение на работе, задержка зарплаты, болезнь близкого человека и т.д.) не застрахован никто, поэтому важно всегда иметь "заначку" на подобный случай. Ее размер должен соответствовать сумме доходов за шесть месяцев. В конверт можно откладывать 5-10% от дохода.Конверт №3: ежегодные тратыПрактически у каждого есть те или иные постоянные расходы, которые приходится совершать каждый год. К таковым относятся, например, оплата страховки на машину, плата за обучение и проживание детей-студентов, покупка формы и канцелярии для детей-школьников. Если не откладывать средства на такие цели заблаговременно, это негативно скажется на семейном бюджете. В один момент придется отнять от зарплаты большую часть суммы. Если же откладывать в этот конверт небольшую сумму каждый месяц, то момент оплаты будет не таким болезненным.Конверт №4: деньги на месяцВ этот конверт следует класть сумму, которая понадобится на покупку продуктов, оплату услуг ЖКХ, погашение кредита, заправку автомобиля. Отсчитывать деньги для конверта №4 нужно только после пополнения первых трех конвертов, иначе ничего не получится.Конверт №5: мотивацияСумма в конверте №5 – это премия за ваши старания и самодисциплину. Туда можно класть деньги после пополнения предыдущих конвертов – на приятные мелочи для себя. Это может быть ужин в хорошем ресторане, покупка дизайнерской одежды или, например, летний отдых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вклад или накопительный счет: особенности и преимуществаЦифровой рубль – все о новом виде национальной валютыУмные деньги: все о программе долгосрочных сбережений в России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, экономика, общество, деньги, совет эксперта, банковские вклады