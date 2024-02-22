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Вклад или накопительный счет: особенности и преимущества - РИА Новости Крым, 22.02.2024
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Вклад или накопительный счет: особенности и преимущества
Вклад или накопительный счет: особенности и преимущества - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Вклад или накопительный счет: особенности и преимущества
Повышение ключевой ставки Банка России, которое происходило последние полгода, сделало банковские депозиты максимально привлекательными для населения... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T10:00
2024-02-22T10:00
финансы
рнкб (пао)
деньги
банк
банковские вклады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Повышение ключевой ставки Банка России, которое происходило последние полгода, сделало банковские депозиты максимально привлекательными для населения. Одновременно с этим спрос на различные инструменты сбережений подстегивали инфляционные риски. В итоге даже самые консервативные граждане, которые боялись связываться с банками и хранили накопления "под матрасом", сегодня стали задумываться о размещении своих средств под проценты. В этом материале сравниваем два самых популярных на сегодняшний день банковских продукта: срочный вклад и накопительный счет, ставки по которому иногда могут конкурировать со ставками по вкладам.Вклад – просто и надолгоВклад – это самый простой и консервативный способ сбережения, когда от клиента не требуется постоянно держать руку на пульсе событий. Человек просто кладет средства в банк на конкретный срок, зная, что по его окончании он получит четко определенный гарантированный доход. Часто банки предлагают вклады с возможностями пополнения, частичного снятия и даже досрочного расторжения. Впрочем, подавляющее большинство договоров в случае досрочного расторжения предусматривают потерю процентов.Ставка по срочному вкладу обычно устанавливается банками на уровне ключевой ставки ЦБ (сегодня это 16% годовых) или немного выше. Поэтому, принимая решение положить деньги на длительный срок, следует поинтересоваться прогнозами экономистов относительно дальнейшей динамики ключевой ставки, а также заявлениями самих представителей Центробанка по этому вопросу. Согласно данным на середину февраля, большинство экспертов не ожидают изменения ключевой ставки в ближайшие месяцы. Сама же глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвав недавно инфляционную ситуацию "обнадеживающей", все же дала понять, что регулятор вряд ли начнет снижать ставку раньше второго полугодия.Таким образом, если у вас есть свободные средства, и вы точно знаете, что на период срока вклада они вам не понадобятся, будет вполне разумным вложить их на длительный срок, зафиксировав имеющуюся сегодня на рынке высокую доходность.Альтернатива - накопительный счетВ последнее время определенной альтернативой привычному срочному вкладу выступает накопительный или сберегательный счет. Если раньше такие продукты всерьез не рассматривались в качестве инструмента сбережений (из-за очень низкой ставки), то теперь ситуация несколько изменилась. Многие банки предлагают по таким счетам даже более высокие проценты, чем по вкладам, правда - на короткий срок: обычно на два или три месяца.Начисление процентов по накопительному счету производится, как правило, раз в месяц, хотя иногда предусмотрена и возможность ежедневного начисления. Снимать денежные средства с накопительного счета можно в любое время и в любой сумме, но при этом нужно помнить, что повышенные проценты будут начисляться на минимальный остаток, зафиксированный в данном месяце. Если же вы вносили дополнительные средства на счет, то проценты с новой суммы будут начисляться только с первого расчетного дня нового месяца.Накопительный счет позволяет вкладчику гибко управлять своими деньгами, пополняя или снимая нужную сумму и при этом полностью не теряя проценты, как это происходит в случае обычного вклада. Поэтому данный инструмент предназначен для тех, кто хочет на небольшой срок и под хорошую доходность разместить свободные деньги и при этом всегда иметь возможность ими воспользоваться, отмечают финансовые специалисты.Как помогает накопительный счетЗдесь попробуем дать несколько советов, как использовать накопительный счет для эффективного управлениями своими финансами.Так, на накопительном счете можно зарезервировать сумму, которую вы собираетесь потратить в ближайшем будущем на определенную цель. Это может быть, например, строительство дома, начать которое планируете по окончании зимнего сезона, оплата предстоящего отпуска, покупка автомобиля и так далее. Хранение нужной суммы на отдельном счете будет удерживать вас от лишних трат и при этом даст возможность получить еще и проценты.Накопительный счет потому и называется накопительным, что помогает человеку более организованно подойти к процессу накопления денег. Подключив автоматическое пополнение счета в дни аванса и получки, вы скорее накопите нужную вам сумму, чем в случае хранения денег на карте, где они, как правило, долго не задерживаются.Еще один вариант – использовать накопительный счет в качестве виртуального сейфа. К примеру, вы потеряли карту, или произошла утечка ее данных, и началась подозрительная активность. Чтобы не блокировать карту и иметь доступ к деньгам, вы просто двумя кликами через мобильное приложение переводите все средства на накопительный счет, откуда мошенники уже не смогут их достать.Открываем счетЧтобы открыть накопительный счет, нужно стать клиентом банка: к примеру, получить кредитную или дебетовую карту. Далее можно действовать онлайн, заполнив заявку в личном кабинете на сайте или через мобильное приложение данного банка.Поскольку повышенные ставки по накопительным счетам банки предлагают клиенту лишь однократно, то, возможно, имеет смысл после снижения ставки в одном банке перевести средства в другой, где вам, как новому клиенту, предложат на два-три месяца лучшие условия.В отличие от вклада, накопительный счет не имеет срока, и закрыть его вы сможете в любой момент дистанционно: в мобильном приложении или на сайте банка. Приходить для этого в отделение нет необходимости.Деньги, размещаемые на накопительном счете, застрахованы Агентством по страхованию вкладов. При наступлении страхового случая все вклады и счета в одном банке суммируются, а предельный общий размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей, напоминают финансовые эксперты.
https://crimea.ria.ru/20240214/issledovanie-spros-na-sberegatelnye-produkty-v-krymu-prodolzhaet-rasti-1134930688.html
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РИА Новости Крым
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96
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финансы, рнкб (пао), деньги, банк, банковские вклады
Вклад или накопительный счет: особенности и преимущества

Вклад или накопительный счет: особенности и преимущества

10:00 22.02.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Повышение ключевой ставки Банка России, которое происходило последние полгода, сделало банковские депозиты максимально привлекательными для населения. Одновременно с этим спрос на различные инструменты сбережений подстегивали инфляционные риски. В итоге даже самые консервативные граждане, которые боялись связываться с банками и хранили накопления "под матрасом", сегодня стали задумываться о размещении своих средств под проценты. В этом материале сравниваем два самых популярных на сегодняшний день банковских продукта: срочный вклад и накопительный счет, ставки по которому иногда могут конкурировать со ставками по вкладам.

Вклад – просто и надолго

Вклад – это самый простой и консервативный способ сбережения, когда от клиента не требуется постоянно держать руку на пульсе событий. Человек просто кладет средства в банк на конкретный срок, зная, что по его окончании он получит четко определенный гарантированный доход. Часто банки предлагают вклады с возможностями пополнения, частичного снятия и даже досрочного расторжения. Впрочем, подавляющее большинство договоров в случае досрочного расторжения предусматривают потерю процентов.
Ставка по срочному вкладу обычно устанавливается банками на уровне ключевой ставки ЦБ (сегодня это 16% годовых) или немного выше. Поэтому, принимая решение положить деньги на длительный срок, следует поинтересоваться прогнозами экономистов относительно дальнейшей динамики ключевой ставки, а также заявлениями самих представителей Центробанка по этому вопросу. Согласно данным на середину февраля, большинство экспертов не ожидают изменения ключевой ставки в ближайшие месяцы. Сама же глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвав недавно инфляционную ситуацию "обнадеживающей", все же дала понять, что регулятор вряд ли начнет снижать ставку раньше второго полугодия.
Таким образом, если у вас есть свободные средства, и вы точно знаете, что на период срока вклада они вам не понадобятся, будет вполне разумным вложить их на длительный срок, зафиксировав имеющуюся сегодня на рынке высокую доходность.
"Поскольку ставки по депозитам в банках остаются на пиковых значениях, клиенты чаще выбирают вклады в качестве надежного инструмента для сохранения денег, который приносит дополнительный доход. При этом зачастую они оформляют вклад на максимально долгий срок, чтобы сохранить высокую ставку и хорошие проценты как можно дольше", - говорит заместитель председателя правления РНКБ Банка Николай Билан.

Альтернатива - накопительный счет

В последнее время определенной альтернативой привычному срочному вкладу выступает накопительный или сберегательный счет. Если раньше такие продукты всерьез не рассматривались в качестве инструмента сбережений (из-за очень низкой ставки), то теперь ситуация несколько изменилась. Многие банки предлагают по таким счетам даже более высокие проценты, чем по вкладам, правда - на короткий срок: обычно на два или три месяца.
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Начисление процентов по накопительному счету производится, как правило, раз в месяц, хотя иногда предусмотрена и возможность ежедневного начисления. Снимать денежные средства с накопительного счета можно в любое время и в любой сумме, но при этом нужно помнить, что повышенные проценты будут начисляться на минимальный остаток, зафиксированный в данном месяце. Если же вы вносили дополнительные средства на счет, то проценты с новой суммы будут начисляться только с первого расчетного дня нового месяца.
Накопительный счет позволяет вкладчику гибко управлять своими деньгами, пополняя или снимая нужную сумму и при этом полностью не теряя проценты, как это происходит в случае обычного вклада. Поэтому данный инструмент предназначен для тех, кто хочет на небольшой срок и под хорошую доходность разместить свободные деньги и при этом всегда иметь возможность ими воспользоваться, отмечают финансовые специалисты.

Как помогает накопительный счет

Здесь попробуем дать несколько советов, как использовать накопительный счет для эффективного управлениями своими финансами.
Так, на накопительном счете можно зарезервировать сумму, которую вы собираетесь потратить в ближайшем будущем на определенную цель. Это может быть, например, строительство дома, начать которое планируете по окончании зимнего сезона, оплата предстоящего отпуска, покупка автомобиля и так далее. Хранение нужной суммы на отдельном счете будет удерживать вас от лишних трат и при этом даст возможность получить еще и проценты.
Накопительный счет потому и называется накопительным, что помогает человеку более организованно подойти к процессу накопления денег. Подключив автоматическое пополнение счета в дни аванса и получки, вы скорее накопите нужную вам сумму, чем в случае хранения денег на карте, где они, как правило, долго не задерживаются.
Дополнительным бонусом при хранении средств на накопительном счете станет улучшение оценки банком вашей финансовой состоятельности. Это может вам помочь в случае, если вы решите взять кредит или оформить ипотеку, поясняют банковские эксперты.
Еще один вариант – использовать накопительный счет в качестве виртуального сейфа. К примеру, вы потеряли карту, или произошла утечка ее данных, и началась подозрительная активность. Чтобы не блокировать карту и иметь доступ к деньгам, вы просто двумя кликами через мобильное приложение переводите все средства на накопительный счет, откуда мошенники уже не смогут их достать.
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Открываем счет

Чтобы открыть накопительный счет, нужно стать клиентом банка: к примеру, получить кредитную или дебетовую карту. Далее можно действовать онлайн, заполнив заявку в личном кабинете на сайте или через мобильное приложение данного банка.
Если для открытия вклада необходима некая минимальная сумма, то накопительный счет можно открыть и вовсе с нулевым балансом, по мере появления свободных денег пополняя его через банкомат, а также с любых своих карт или банковских счетов.
Поскольку повышенные ставки по накопительным счетам банки предлагают клиенту лишь однократно, то, возможно, имеет смысл после снижения ставки в одном банке перевести средства в другой, где вам, как новому клиенту, предложат на два-три месяца лучшие условия.
В отличие от вклада, накопительный счет не имеет срока, и закрыть его вы сможете в любой момент дистанционно: в мобильном приложении или на сайте банка. Приходить для этого в отделение нет необходимости.
Деньги, размещаемые на накопительном счете, застрахованы Агентством по страхованию вкладов. При наступлении страхового случая все вклады и счета в одном банке суммируются, а предельный общий размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей, напоминают финансовые эксперты.
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