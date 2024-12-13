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Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен
Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен
Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах не согласован на очередном заседание 34-й... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T21:35
2024-12-13T21:35
2024-12-13T21:37
юнеско
мария захарова
журналистика
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сми
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах не согласован на очередном заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации в Париже. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Этот доклад не удалось согласовать и на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов.Она поблагодарила всех "причастных и неравнодушных, кто направлял письма в поддержку коллег и выражал протест"."Ваши труды не прошли даром, фейковый доклад не получил одобрения, а лишь был принят к сведению. Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это вранье", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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юнеско, мария захарова, журналистика, министерство иностранных дел рф (мид рф), сми, новости, политика
Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен
Доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов без упоминания россиян не одобрен
21:35 13.12.2024 (обновлено: 21:37 13.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах не согласован на очередном заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации в Париже. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Этот доклад не удалось согласовать и на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов.
"Скандальный доклад гендиректора ЮНЕСКО Азуле о безопасности журналистов, в который она умудрилась не включить упоминаний о погибших российских журналистах, не одобрен", - отметила Захарова.
Она поблагодарила всех "причастных и неравнодушных, кто направлял письма в поддержку коллег и выражал протест".
"Ваши труды не прошли даром, фейковый доклад не получил одобрения, а лишь был принят к сведению. Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это вранье", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
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