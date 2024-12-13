https://crimea.ria.ru/20241213/skandalnyy-doklad-yunesko-o-prestupleniyakh-protiv-zhurnalistov-ne-odobren-1142606440.html

Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен

Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Скандальный доклад ЮНЕСКО о преступлениях против журналистов не одобрен

Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах не согласован на очередном заседание 34-й... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T21:35

2024-12-13T21:35

2024-12-13T21:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Доклад генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле о безнаказанности преступлений против журналистов в 2022-2023 годах не согласован на очередном заседание 34-й сессии совета Международной программы развития коммуникации в Париже. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Этот доклад не удалось согласовать и на сессии в ноябре из-за позиций России и ряда других стран, указавших на замалчивание информации о гибели журналистов.Она поблагодарила всех "причастных и неравнодушных, кто направлял письма в поддержку коллег и выражал протест"."Ваши труды не прошли даром, фейковый доклад не получил одобрения, а лишь был принят к сведению. Западное меньшинство себя разоблачило полностью, не высказав слов сочувствия в связи с гибелью журналистов. Теперь каждый раз, когда любая из этих стран будет рассуждать о свободе слова и безопасности представителей СМИ, все будут знать, что это вранье", - подчеркнула официальный представитель внешнеполитического ведомства России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юнеско, мария захарова, журналистика, министерство иностранных дел рф (мид рф), сми, новости, политика