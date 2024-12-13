https://crimea.ria.ru/20241213/moroz-i-solntse-smenyat-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1142603666.html

Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных

Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных

В субботу в Крыму под влиянием антициклона осадки прекратятся, выглянет солнце, но еще будет морозно, а уже в воскресенье пойдут дожди. Такой прогноз на... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T20:04

2024-12-13T20:04

2024-12-13T20:04

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739655_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_19ebe8fc27147b2719e979a121006bc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму под влиянием антициклона осадки прекратятся, выглянет солнце, но еще будет морозно, а уже в воскресенье пойдут дожди. Такой прогноз на грядущие выходные дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Он отметил, что из-за гигантского североатлантического циклона, который открыл беспрепятственный доступ полярному воздуху, на полуострове резко похолодало к концу рабочей недели, но это не значит, что выходные будут хмурыми.Субботним утром будет до -7 градусов, а днем по Крыму следует ждать от -1 до +4. На побережье будет на 2-3 градуса теплее.В ночь на воскресенье характер погодных условий не изменится: ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -5.Однако днем в заключительный выходной влияние циклонического вихря вновь скажется на Крыме: небо нахмурится, пройдут дожди, предупредил Тишковец.Вследствие прохождения холодного фронта, из-за чего во второй половине недели на Крым пролилось до полутора ведер дождевой воды на метр квадратный, в некоторых районах на полуострове и на выходных можно будет наблюдать неустойчивый снежный покров, добавил Тишковец. В горах при этом он может задержаться. А вот в Симферополе местами "отметится декоративным слоем, толщиной 0,1 – 0,3 см", заметил эксперт.В пятницу, 12 декабря, в "Крымавтодоре" сообщили, что за сутки сотрудники предприятия обработали почти 1,4 тысячи километров дорог, круглосуточное дежурство в связи с ухудшением погодных условий продолжается.Вечером в пятницу глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на набережной курортного города ветер сломал верхушки двух новогодних елок. Также непогода повалила деревья на дороги и улицы города. На местах работают аварийные бригады.А в Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку, сообщила РИА Новости Крым директор местного муниципального бюджетного учреждения "Городское благоустройство" Ольга Колесникова.Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая пообещала Крыму к концу рабочей недели морозы до -12 и снег. В Севастополе МЧС предупреждали о том, что на регион надвигается снежная буря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакамМагнитные бури в декабре - чего ждать от космической погодыЧто туристы выбирают зимой в Крыму

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, новости крыма