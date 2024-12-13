Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных
В Крыму на выходных мороз и солнце сменят дожди – ФОБОС
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму под влиянием антициклона осадки прекратятся, выглянет солнце, но еще будет морозно, а уже в воскресенье пойдут дожди. Такой прогноз на грядущие выходные дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
Он отметил, что из-за гигантского североатлантического циклона, который открыл беспрепятственный доступ полярному воздуху, на полуострове резко похолодало к концу рабочей недели, но это не значит, что выходные будут хмурыми.
"С наступлением субботы атмосфера успокоится, инициативу перехватит антициклон. Поэтому осадки прекратятся, и будет переменная облачность. Но подморозит довольно существенно", – сказал Тишковец.
Субботним утром будет до -7 градусов, а днем по Крыму следует ждать от -1 до +4. На побережье будет на 2-3 градуса теплее.
В ночь на воскресенье характер погодных условий не изменится: ожидается переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -5.
Однако днем в заключительный выходной влияние циклонического вихря вновь скажется на Крыме: небо нахмурится, пройдут дожди, предупредил Тишковец.
"Тем не менее это поменяет ветры на юго-западные румбы. Они усилятся до 4-9 м/с, в порывах до 13 м/с, но при этом обеспечат приток теплого воздуха, благодаря чему температурный режим почти вернется в рамки положенной в это время года климатической нормы: +3… 8 градусов", – пообещал специалист.
Вследствие прохождения холодного фронта, из-за чего во второй половине недели на Крым пролилось до полутора ведер дождевой воды на метр квадратный, в некоторых районах на полуострове и на выходных можно будет наблюдать неустойчивый снежный покров, добавил Тишковец. В горах при этом он может задержаться. А вот в Симферополе местами "отметится декоративным слоем, толщиной 0,1 – 0,3 см", заметил эксперт.
В пятницу, 12 декабря, в "Крымавтодоре" сообщили, что за сутки сотрудники предприятия обработали почти 1,4 тысячи километров дорог, круглосуточное дежурство в связи с ухудшением погодных условий продолжается.
Вечером в пятницу глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на набережной курортного города ветер сломал верхушки двух новогодних елок. Также непогода повалила деревья на дороги и улицы города. На местах работают аварийные бригады.
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Ранее начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая пообещала Крыму к концу рабочей недели морозы до -12 и снег. В Севастополе МЧС предупреждали о том, что на регион надвигается снежная буря.
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