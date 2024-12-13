В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом
В Феодосии дерево рухнуло на жилой дом и припаркованный рядом автомобиль
© Фото: городское хозяйство ФеодосииВ Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
© Фото: городское хозяйство Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор местного муниципального бюджетного учреждения "Городское благоустройство" Ольга Колесникова.
Инцидент произошел возле дома № 24 на Симферопольском шоссе.
"Дерево живое. На его падение, наверное, повлияла корневая система, которая обследуется внешне, и погодные условия. Повреждена легковая машина и внешний блок кондиционера, который расположен на фасаде дома. К счастью, люди не пострадали", - рассказала Ольга Колесникова.
Она уточнила, что ни от жильцов, ни от управляющей компании заявки по факту случившегося пока не поступали.
© Фото: городское хозяйство ФеодосииВ Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
© Фото: городское хозяйство Феодосии
В Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
"Благодаря быстрым оперативным мероприятиям удалось избежать больших последствий. Выехали две бригады специалистов, вышка, кран. Еще две бригады дворников, которые тут же будут убирать. Завтра работы продолжатся", - отметила Ольга Колесникова.
Она напомнила, что жильцы могут сообщать о старых опасных деревьях в управляющую компанию. Если она не реагирует, то в администрацию города, где создана специальная комиссия, которая обследует данное дерево и примет соответствующие меры реагирования.
© Фото: городское хозяйство ФеодосииВ Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
© Фото: городское хозяйство Феодосии
В Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на набережной курортного города ветер сломал верхушки двух новогодних елок. Также непогода повалила деревья на дороги и улицы города. На местах работают аварийные бригады.
Республиканский главк МЧС накануне предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
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