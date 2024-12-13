Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241213/v-feodosii-veter-povalil-derevo-na-mashinu-i-zhiloy-dom-1142604298.html
В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом
В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом - РИА Новости Крым, 13.12.2024
В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом
Ольга Колесникова. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T18:20
2024-12-13T18:20
крым
феодосия
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
происшествия
городская среда
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142603159_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_f0c88e4378e48517e027801b4dedb4cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор местного муниципального бюджетного учреждения "Городское благоустройство" Ольга Колесникова.Инцидент произошел возле дома № 24 на Симферопольском шоссе.Она уточнила, что ни от жильцов, ни от управляющей компании заявки по факту случившегося пока не поступали.Она напомнила, что жильцы могут сообщать о старых опасных деревьях в управляющую компанию. Если она не реагирует, то в администрацию города, где создана специальная комиссия, которая обследует данное дерево и примет соответствующие меры реагирования.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на набережной курортного города ветер сломал верхушки двух новогодних елок. Также непогода повалила деревья на дороги и улицы города. На местах работают аварийные бригады.Республиканский главк МЧС накануне предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем пронесутся смерчиТрехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буряВ Крым идут морозы
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/0d/1142603159_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_06d308a4774ba5a31f3b599f735067a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, происшествия, городская среда, новости крыма
В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом

В Феодосии дерево рухнуло на жилой дом и припаркованный рядом автомобиль

18:20 13.12.2024
 
© Фото: городское хозяйство ФеодосииВ Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
В Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
© Фото: городское хозяйство Феодосии
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор местного муниципального бюджетного учреждения "Городское благоустройство" Ольга Колесникова.
Инцидент произошел возле дома № 24 на Симферопольском шоссе.
"Дерево живое. На его падение, наверное, повлияла корневая система, которая обследуется внешне, и погодные условия. Повреждена легковая машина и внешний блок кондиционера, который расположен на фасаде дома. К счастью, люди не пострадали", - рассказала Ольга Колесникова.
Она уточнила, что ни от жильцов, ни от управляющей компании заявки по факту случившегося пока не поступали.
© Фото: городское хозяйство ФеодосииВ Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
В Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
© Фото: городское хозяйство Феодосии
В Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
"Благодаря быстрым оперативным мероприятиям удалось избежать больших последствий. Выехали две бригады специалистов, вышка, кран. Еще две бригады дворников, которые тут же будут убирать. Завтра работы продолжатся", - отметила Ольга Колесникова.
Она напомнила, что жильцы могут сообщать о старых опасных деревьях в управляющую компанию. Если она не реагирует, то в администрацию города, где создана специальная комиссия, которая обследует данное дерево и примет соответствующие меры реагирования.
© Фото: городское хозяйство ФеодосииВ Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
В Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
© Фото: городское хозяйство Феодосии
В Феодосии ветер повалил дерево на машины и дом
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на набережной курортного города ветер сломал верхушки двух новогодних елок. Также непогода повалила деревья на дороги и улицы города. На местах работают аварийные бригады.
Республиканский главк МЧС накануне предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Черным морем пронесутся смерчи
Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря
В Крым идут морозы
 
КрымФеодосияПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеПроисшествияГородская средаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:09В России ограничили доступ к Viber
20:04Мороз и солнце сменят дожди: погода в Крыму на выходных
19:42Венгрия и Болгария нашли решение по транзиту российского газа
19:24В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов
19:01В Белоруссии зафиксировали около 40 провокаций на границе с Украиной
18:48Что хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на Украине
18:29Дроны ВСУ атаковал маршрутку с пассажирами в Голой Пристани
18:20В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом
18:08В Ялте ветер сломал новогодние елки
17:41Возведение водоочистной станции на севере Крыма нужно ускорить – власти
17:22Грузовик смял три легковушки на Кубани – погибли трое
17:10В Курской области уничтожены два британских танка Challenger
16:38Катастрофические цифры: Киев потерял более 12 тысяч боевиков за неделю
16:13Восемь безэкипажных катеров уничтожены в Черном море
16:07Над Крымом сбили украинский беспилотник
16:00"Очень серьезные темы": Путин проводит совещание с Совбезом
15:45Украина попросила помощи с поставкой электроэнергии у пяти стран
15:16В Крыму возбудили дело после травмирования младенца во время родов
15:02Новым премьером Франции назначен Франсуа Байру
14:31В пенсионный стаж граждан России включат годы работы на Украине
Лента новостейМолния