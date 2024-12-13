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В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом

В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом - РИА Новости Крым, 13.12.2024

В Феодосии ветер повалил дерево на машину и жилой дом

Ольга Колесникова. РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T18:20

2024-12-13T18:20

2024-12-13T18:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. Об этом РИА Новости Крым рассказала директор местного муниципального бюджетного учреждения "Городское благоустройство" Ольга Колесникова.Инцидент произошел возле дома № 24 на Симферопольском шоссе.Она уточнила, что ни от жильцов, ни от управляющей компании заявки по факту случившегося пока не поступали.Она напомнила, что жильцы могут сообщать о старых опасных деревьях в управляющую компанию. Если она не реагирует, то в администрацию города, где создана специальная комиссия, которая обследует данное дерево и примет соответствующие меры реагирования.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что на набережной курортного города ветер сломал верхушки двух новогодних елок. Также непогода повалила деревья на дороги и улицы города. На местах работают аварийные бригады.Республиканский главк МЧС накануне предупредил об усилении ветра в Крыму в пятницу - до 30 м/с. В ведомстве напомнили, что в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем пронесутся смерчиТрехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буряВ Крым идут морозы

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2024

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