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Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря
Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря
В Севастополе в пятницу усилится ветер и ожидаются трехметровые волны на море. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T16:03
2024-12-12T16:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу усилится ветер и ожидаются трехметровые волны на море. Об этом сообщили в региональном МЧС.Возможны также осадки: дождь со снегом, мокрый снег, снежная крупа. Такая погода сохранится в течение всего завтрашнего дня, предупреждают в МЧС.В связи с прогнозом спасатели напоминают, что опасность может подстерегать️ у фасадов домов,️ под деревьями,️ рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП,️ вблизи рекламных щитов,️ у воды на причалах и обрывистых берегах,️ в море при сильных волнах,️ на автомобильных дорогах.Также в Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в пятницу ветер усилится до 30 м/с. 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, температура воздуха понизится до минусовых отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря
В Севастополь идет снежная буря с сильным ветром и трехметровыми волнами
16:03 12.12.2024 (обновлено: 16:17 12.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу усилится ветер и ожидаются трехметровые волны на море. Об этом сообщили в региональном МЧС.
"13 декабря в Севастополе ожидается усиление северного, северо-западного ветра до скорости 20-25 м/с. При этом высота волн может достигнуть двух-трех метров", – сказано в сообщении.
Возможны также осадки: дождь со снегом, мокрый снег, снежная крупа. Такая погода сохранится в течение всего завтрашнего дня, предупреждают в МЧС.
В связи с прогнозом спасатели напоминают, что опасность может подстерегать️ у фасадов домов,️ под деревьями,️ рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП,️ вблизи рекламных щитов,️ у воды на причалах и обрывистых берегах,️ в море при сильных волнах,️ на автомобильных дорогах.
Также в Севастополе
в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в пятницу ветер усилится до 30 м/с
. 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, температура воздуха понизится до минусовых отметок.
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