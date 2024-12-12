https://crimea.ria.ru/20241212/trekhmetrovye-volny-i-metel-v-sevastopol-idet-snezhnaya-burya-1142579860.html

Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря

Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Трехметровые волны и метель: в Севастополь идет снежная буря

В Севастополе в пятницу усилится ветер и ожидаются трехметровые волны на море. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T16:03

2024-12-12T16:03

2024-12-12T16:17

севастополь

новости севастополя

новости

мчс севастополя

штормовое предупреждение

погода

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1d/1133171005_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7865c821d1af1eebacea5aabbf2c1b9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу усилится ветер и ожидаются трехметровые волны на море. Об этом сообщили в региональном МЧС.Возможны также осадки: дождь со снегом, мокрый снег, снежная крупа. Такая погода сохранится в течение всего завтрашнего дня, предупреждают в МЧС.В связи с прогнозом спасатели напоминают, что опасность может подстерегать️ у фасадов домов,️ под деревьями,️ рядом с ветхими и неукрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП,️ вблизи рекламных щитов,️ у воды на причалах и обрывистых берегах,️ в море при сильных волнах,️ на автомобильных дорогах.Также в Севастополе в связи с надвигающимся резким похолоданием возможен гололед на дорогах. Спецтехника находится в готовности. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено.В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение, в пятницу ветер усилится до 30 м/с. 12 и 13 декабря в регионе ожидаются мокрый снег и снег, температура воздуха понизится до минусовых отметок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241211/morozy-do--12-idut-v-krym---kogda-zhdat-udara-nepogody-1142551674.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, новости, мчс севастополя, штормовое предупреждение, погода, стихия