https://crimea.ria.ru/20241212/nato-i-amerika-naraschivayut-voennoe-prisutstvie-v-arktike-1142576652.html

НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике

НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике - РИА Новости Крым, 12.12.2024

НАТО и Америка наращивают военное присутствие в Арктике

Недружественные России государства наращивают военное присутствие в Арктике, рассматривая ее как потенциальный конфликтный регион. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T14:03

2024-12-12T14:03

2024-12-12T14:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Недружественные России государства наращивают военное присутствие в Арктике, рассматривая ее как потенциальный конфликтный регион. Об этом заявил главнокомандующий Военно-Морского флота РФ Александр Моисеев.Кроме того, по его словам, повысилась интенсивность ведения воздушной разведки и деятельность разведывательных кораблей, судов военного назначения."Увеличилось количество проведения мероприятий оперативной боевой подготовки региона, в ходе которых особое внимание уделяется отработке вопросов ведения крупномасштабных операций, в том числе с привлечением авианосно-ударных групп объединенных военно-морских сил НАТО и морской десантной подготовки в арктических условиях", - уточнил главком ВМФ.Он напомнил, что в мае 2018 года был воссоздан 2-й оперативный флот ВМС США, а в 2019 году завершено создание Объединенного командования Норфолк Объединенных вооруженных сил НАТО. После этого Арктика стала по факту операционной зоной действия и постоянным присутствием войск сил.В этом году была принята арктическая стратегия Пентагона. В ней, по словам Моисеева, закреплена "откровенно антироссийская направленность, где Россию и Китай считают основными угрозами стабильности и безопасности в Арктике". Кроме того, выдвигается тезис о недопустимости национализации Россией Северного морского пути."Расширение военного присутствия в Арктике свидетельствует о формировании силовых инструментов сдерживания Российской Федерации в регионе. Де-факто США уже включили Арктику в зону ответственности НАТО", - заявил Моисеев.Он подчеркнул, что США и НАТО намерены не допустить доминирования России в Арктике всеми возможными способами, в том числе используя военно-силовые инструменты. Об этом, по его словам, свидетельствуют заявления отдельных представителей военно-политического руководства и командного состава вооруженных сил Америки и военно-политического альянса.Ранее в минобороны США заявляли, что Штаты должны активнее осваивать Арктику, поскольку эта часть света становится все более важной для страны. Более того, Вашингтону необходимо вывести свою игру на новый уровень — в частности, возможно, увеличить присутствие береговой охраны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию СШАЧем русская Арктика привлекает страны НАТО – политологАрктика под угрозой из-за русофобских настроений Запада – эксперт

арктика

россия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арктика, россия, нато, сша, вмф, александр моисеев, вооруженные силы россии, армия и флот, безопасность, новости