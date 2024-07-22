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Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США
Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США
Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T23:10
2024-07-22T23:10
арктика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике, пишет РИА Новости.В числе геополитических изменений Пентагон называет спецоперацию на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также укрепление российско-китайского сотрудничества.Арктический регион становится площадкой "стратегической конкуренции", и США, заручившись поддержкой своих союзников и партнеров "должны быть готовы вместе ответить на этот вызов", заявили в Пентагоне.В планы Вашингтона входит проведение как самостоятельных, так и интернациональных военных учений в Арктике, целью которых будет демонстрация своей боеспособности, уточнили в минобороны США.Вашингтон также намерен наладить сотрудничество со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными жителями для укрепления сил сдерживания.Ранее в минобороны США заявляли, что Штаты должны активнее осваивать Арктику, поскольку эта часть света становится все более важной для страны. Более того, Вашингтону необходимо вывести свою игру на новый уровень — в частности, возможно, увеличить присутствие береговой охраны.Арктический совет (АС) был основан в 1996 году для исследования, сохранения и использования стратегически важной и богатой запасами полезных ископаемых Арктики в рамках сотрудничества между восемью арктическими державами. В организацию вошли Россия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Канада и США. Страны-члены курируют регион, обеспечивая его устойчивое развитие в соответствии с многочисленными договорами и нормами права, в том числе в вопросах защиты окружающей среды и предупреждения ЧС.Читайте также на РИА Новости Крым:Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США"Оборонка" России станет лидером в мире по окончании конфликта на УкраинеАрктика под угрозой из-за русофобских настроений Запада – эксперт
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РИА Новости Крым
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арктика, сша, в мире, политика, новости
Что будет с Арктикой – Пентагон озвучил обновленную стратегию США

Минобороны США обновило стратегию по Арктике из-за геополитических изменений и климата

23:10 22.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Ковалев / Перейти в фотобанкГоры острова Западный Шпицберген. Архивное фото
Горы острова Западный Шпицберген. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Александр Ковалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Пентагон опубликовал обновленную стратегию по Арктике, пишет РИА Новости.
"Крупные геополитические изменения, а также растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике", — сказано в тексте.
В числе геополитических изменений Пентагон называет спецоперацию на Украине, вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также укрепление российско-китайского сотрудничества.
Арктический регион становится площадкой "стратегической конкуренции", и США, заручившись поддержкой своих союзников и партнеров "должны быть готовы вместе ответить на этот вызов", заявили в Пентагоне.
В планы Вашингтона входит проведение как самостоятельных, так и интернациональных военных учений в Арктике, целью которых будет демонстрация своей боеспособности, уточнили в минобороны США.
Вашингтон также намерен наладить сотрудничество со своими партнерами и союзниками в Арктике, а также промышленными компаниями и местными жителями для укрепления сил сдерживания.
Ранее в минобороны США заявляли, что Штаты должны активнее осваивать Арктику, поскольку эта часть света становится все более важной для страны. Более того, Вашингтону необходимо вывести свою игру на новый уровень — в частности, возможно, увеличить присутствие береговой охраны.
Арктический совет (АС) был основан в 1996 году для исследования, сохранения и использования стратегически важной и богатой запасами полезных ископаемых Арктики в рамках сотрудничества между восемью арктическими державами. В организацию вошли Россия, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Канада и США. Страны-члены курируют регион, обеспечивая его устойчивое развитие в соответствии с многочисленными договорами и нормами права, в том числе в вопросах защиты окружающей среды и предупреждения ЧС.
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