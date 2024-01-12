https://crimea.ria.ru/20240112/ledovityy-okean-vmesto-krasnogo-morya-kak-rossiya-i-araby-obygrali-ssha--1134126468.html

Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США

Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США

Попытка США дестабилизировать обстановку в Красном море своей "операцией" против ими же оплачиваемых хуситов обернулась кратковременной выгодой, в... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T06:45

2024-01-12T06:45

2024-01-12T06:45

мнения

радио "спутник в крыму"

северный морской путь

вадим колесниченко

политика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Попытка США дестабилизировать обстановку в Красном море своей "операцией" против ими же оплачиваемых хуситов обернулась кратковременной выгодой, в действительности же их переиграли арабы и Россия, предложившая своим партнерам осваивать инфраструктуру Севморпути – соглашение уже подписано. Этим же путем при соблюдении условий смогут воспользоваться другие иностранные торговые суда. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.В декабре 2023 года посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов сообщил, что Россия может позволить иностранным судам воспользоваться Северным морским путем как альтернативой маршруту через Красное море, где есть угроза атак на корабли со стороны йеменских хуситов. Дипломат отметил, что для этого необходимо будет соблюсти требования Полярного кодекса и положений документов России по регулированию прохода по Севморпути (СМП).Подноготная махинаций США в Красном мореПо словам Колесниченко, такое разрешение ситуации является очередным провалом США, которые предприняли своего рода военно-политическую многоходовку для собственной выгоды и получили ее, но ненадолго, а в целом – проиграли.В более же длинной перспективе их обыграли арабы, добавил он. И Россия."Российское руководство заблаговременно понимало, к чему ведет серия мелких финансовых кризисов, которые пытались погасить США, и которые должны привести к глобальной экономической и политической турбулентности на всей планете… Мы пригласили арабов для освоения инфраструктуры Северного морского пути, на что арабы согласились. И сегодня уже подписано соглашение с одним из главных арабских международных перевозчиков, которое позволит преодолеть все преграды для наших морских перевозок: через арабскую сторону мы получим доступ во все морские порты мирового океана", – констатировал эксперт.Россия не позволит США контролировать СевморпутьТаким образом "Северный морской путь выступает спасительной, волшебной палочкой-выручалочкой" во многих смыслах, отмечает Колесниченко. И перспективы его использования очень велики.Все это понимают США, потому не прекращают попыток "силой оружия добиваться так называемого свободного вольного судоплавания в наших территориальных водах, чтобы контролировать Северный морской путь", о чем неоднократно заявляли, добавил он."Этого, конечно, Российская Федерация не позволит", – уверен эксперт."У нас сегодня самый большой, новый и сильный ледокольный флот. Это первое. Второе: мы оформили очень серьезную военную инфраструктуру. Только Вооруженные силы Российской Федерации там находятся с вооружением, которое может работать при условиях таких низких температур", – аргументировал свою позицию политолог.Только за прошлый год США провели вблизи СМП шесть комплексных военных учений. А в 2024 там планируются международные, с участием всех стран НАТО, учения, которые, конечно, будут провоцировать Россию на возможный военный конфликт.Но РФ сегодня чувствует себя уверенно, тому множество подтверждений, и одно из последних – действия России в СБ ООН при принятии резолюции по Красному морю, считает Колесниченко.Хуситы и "Страж процветания": интересные фактыВ ноябре 2023 года йеменские хуситы стали атаковать направляющиеся через Красное море суда, имеющие, по их мнению, отношение к Израилю или направляющиеся в его порты. Ранее они заявили, что в ответ на "отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа" будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через Красное море до тех пор, пока не будет прекращена операция в палестинском анклаве.11 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с осуждением таких атак, предложенную США. В документе среди прочего осуждались поставки оружия хуситам и отмечалось "право государств-членов ООН защищать свои суда от нападений в соответствии с международным правом".Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались от голосования за такой проект резолюции, не получив поддержки поправок, суть которых в ООН не раскрыли. Постпред РФ при организации Василий Небензя рассказал, что Москва предлагала, в частности, убрать упоминание "несуществующей нормы о праве на защиту своих судов". Кроме того, Россия требовала упомянуть необходимость урегулировать военное противостояние в Газе, которое и является истинной причиной ситуации, сложившейся в Красном море.БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт >> В ночь на 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от хуситов. В военно-морскую коалицию под эгидой США вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания.В ответ сторонники хуситского движения "Ансар Алла" ("Ансаруллах"), правящего на севере Йемена, пригрозили, что оставляют за собой право атаковать все корабли стран-участниц коалиции.В начале января 2024 года военные источники в Йемене сообщили, что боевики "Ансар Алла" выпустили крылатые ракеты по военному кораблю США в Красном море, "не поразив корабль".Эксперт разъяснил суть изменений в Морской доктрине РФ >> 10 января глава Минобороны Британии Грант Шаппс сообщил, что британский корабль совместно с кораблями США ночью отразили "крупнейшую на настоящий момент атаку в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном хуситов", уничтожив множество беспилотников, при этом "повреждений корабли коалиции не получили".Оценивая ситуацию, доктор политических наук, профессор Александр Гусев ранее высказал мнение, что операция "Страж процветания" в Красном море под эгидой США – "пустышка", так как не связана с хуситами как таковыми, а имеет цель установить контроль Америки над этим важным судоходным маршрутом. *Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:В России начали производство редких деталей для атомных ледоколовШойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон США претендуют на шельфы в океанах - чего ждать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, северный морской путь, вадим колесниченко, политика, россия