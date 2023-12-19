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Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл
Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл
Объявленная Пентагоном многонациональная операция "Страж процветания" в Красном море на самом деле не связана с атаками на суда йеменских хуситов, а имеет цель... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T13:15
2023-12-19T13:15
2023-12-19T14:19
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Александр Гусев: Операция "Страж процветания" в Красном море не связана с атаками хуситов на суда
Операция "Страж процветания" в Красном море не связана с атаками хуситов на суда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Объявленная Пентагоном многонациональная операция "Страж процветания" в Красном море на самом деле не связана с атаками на суда йеменских хуситов, а имеет цель установить контроль Америки над этим важным судоходным маршрутом и не допустить туда Иран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев. В ночь на 19 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов для решения проблем безопасности. В военно-морскую коалицию под эгидой США, созданную под объявленную цель, вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания. Ранее йеменские хуситы объявили, что будут атаковать все суда, направляющиеся через Красное море в Израиль.В Йемене действительно уже 10 лет идет гражданская война, отмечает Гусев, и это не связано с нынешней попыткой США "фактически взять под контроль Красное море".О том, что проблема безопасности в Красном море, которую США якобы вознамерились решить, надумана, говорит и отсутствие доказательств, отмечает эксперт. "Они утверждают, что хуситы постоянно атакуют торговые суда, но пусть приведут пример, а фактически примеров нет", – сказал Гусев. Также о том, что операция – "пустышка" и все в этой истории "притянуто за уши", свидетельствует то, что в коалицию, созданную США, не вошла Саудовская Аравия, добавил эксперт. А это страна, которая имеет "громадные территории с выходами в Красное море" и крайне заинтересована в решении проблем в регионе."Саудовская Аравия контролирует суннитов, Южный Йемен. Почему она не вошла в этот военно-морской пул США? Здесь все просто. Эта достаточно серьезно экономически развитая страна, добывающая большое количество нефти и газа и контролирующая объемы поставляемой нефти наравне с другими странами ОПЕК, раньше была партнером США, а сейчас ее рассматривают как сторонника России и Путина. Поэтому никакие тут ни хуситы, никакие ни сунниты (виноваты). Здесь чисто практический интерес США в том, чтобы взять под контроль этот очень важный отрезок торгового пути, который проходит через Красное море и Аденский залив", – считает Гусев.Даже название операции – "Страж процветания" – лишний раз доказывает, что все дело в стремлении США "контролировать все и вся", добавил политолог.Гусев обратил внимание на то, что сроков для проведения операции в Красном море не установлено, а, значит, длиться она может долго."Операция "Страж процветания" не имеет временных границ, то есть все это будет продолжаться достаточно долго. Пока по морде не дадут американцам", – заключил политолог.Ранее эксперты высказывали мнение о том, что визит Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ имеет очень большое значение, так как на фоне ослабевающей роли Запада в делах на Ближнем Востоке Россия и Китай стали занимать серьезные позиции в решении проблем региона, в том числе палестино-израильского конфликта. Читайте также на РИА Новости Крым:Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт
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Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл
Операция "Страж процветания" в Красном море не связана с атаками хуситов на суда – эксперт
13:15 19.12.2023 (обновлено: 14:19 19.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым.
Объявленная Пентагоном многонациональная операция "Страж процветания" в Красном море на самом деле не связана с атаками на суда йеменских хуситов, а имеет цель установить контроль Америки над этим важным судоходным маршрутом и не допустить туда Иран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В ночь на 19 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов для решения проблем безопасности. В военно-морскую коалицию под эгидой США, созданную под объявленную цель, вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания. Ранее йеменские хуситы объявили, что будут атаковать все суда, направляющиеся через Красное море в Израиль.
В Йемене действительно уже 10 лет идет гражданская война, отмечает Гусев, и это не связано с нынешней попыткой США "фактически взять под контроль Красное море".
"Еще в 2011 году в ходе "арабской весны" был свергнут тогдашний президент Али Абдулла Салех, потом хуситы взяли под контроль столицу Сану и фактически захватили северную часть Йемена, тогда как южную контролируют сунниты. Я напомню, что хуситы – это шиитское направление ислама, которых активно поддерживает Иран. Вот здесь "собака и зарыта". Конечно, американцы очень обеспокоены тем, что Иран пытается или планирует контролировать в том числе и торговые потоки", – поделился мнением Гусев.
О том, что проблема безопасности в Красном море, которую США якобы вознамерились решить, надумана, говорит и отсутствие доказательств, отмечает эксперт. "Они утверждают, что хуситы постоянно атакуют торговые суда, но пусть приведут пример, а фактически примеров нет", – сказал Гусев.
Также о том, что операция – "пустышка" и все в этой истории "притянуто за уши", свидетельствует то, что в коалицию, созданную США, не вошла Саудовская Аравия, добавил эксперт. А это страна, которая имеет "громадные территории с выходами в Красное море" и крайне заинтересована в решении проблем в регионе.
"Саудовская Аравия контролирует суннитов, Южный Йемен. Почему она не вошла в этот военно-морской пул США? Здесь все просто. Эта достаточно серьезно экономически развитая страна, добывающая большое количество нефти и газа и контролирующая объемы поставляемой нефти наравне с другими странами ОПЕК, раньше была партнером США, а сейчас ее рассматривают как сторонника России и Путина. Поэтому никакие тут ни хуситы, никакие ни сунниты (виноваты). Здесь чисто практический интерес США в том, чтобы взять под контроль этот очень важный отрезок торгового пути, который проходит через Красное море и Аденский залив", – считает Гусев.
Даже название операции – "Страж процветания" – лишний раз доказывает, что все дело в стремлении США "контролировать все и вся", добавил политолог.
"Не случайно же Джо Байден повторил слова Барака Обамы, сказанные еще в 2013 году, о том, что американская нация – гегемон в мире, ниспосланная богом, исключительная. То, что сейчас происходит в Красном море, – подтверждение слов действующего президента Соединенных Штатов. Мы всегда категорически отвергали подобные позиции. Сейчас все повторяется. США делают все, чтобы брать под контроль любые точки мира, а уж тем более такой лакомый "кусок", – заметил эксперт.
Гусев обратил внимание на то, что сроков для проведения операции в Красном море не установлено, а, значит, длиться она может долго.
"Операция "Страж процветания" не имеет временных границ, то есть все это будет продолжаться достаточно долго. Пока по морде не дадут американцам", – заключил политолог.
Ранее эксперты высказывали мнение о том, что визит Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ имеет очень большое значение
, так как на фоне ослабевающей роли Запада в делах на Ближнем Востоке Россия и Китай стали занимать серьезные позиции в решении проблем региона, в том числе палестино-израильского конфликта.
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