https://crimea.ria.ru/20231219/operatsiya-ssha-strazh-protsvetaniya-v-krasnom-more-v-chem-istinnyy-smysl-1133649213.html

Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл

Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Операция США "Страж процветания" в Красном море: в чем истинный смысл

Объявленная Пентагоном многонациональная операция "Страж процветания" в Красном море на самом деле не связана с атаками на суда йеменских хуситов, а имеет цель... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T13:15

2023-12-19T13:15

2023-12-19T14:19

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Александр Гусев: Операция "Страж процветания" в Красном море не связана с атаками хуситов на суда Операция "Страж процветания" в Красном море не связана с атаками хуситов на суда audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Объявленная Пентагоном многонациональная операция "Страж процветания" в Красном море на самом деле не связана с атаками на суда йеменских хуситов, а имеет цель установить контроль Америки над этим важным судоходным маршрутом и не допустить туда Иран. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев. В ночь на 19 декабря шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря от хуситов для решения проблем безопасности. В военно-морскую коалицию под эгидой США, созданную под объявленную цель, вошли Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Испания. Ранее йеменские хуситы объявили, что будут атаковать все суда, направляющиеся через Красное море в Израиль.В Йемене действительно уже 10 лет идет гражданская война, отмечает Гусев, и это не связано с нынешней попыткой США "фактически взять под контроль Красное море".О том, что проблема безопасности в Красном море, которую США якобы вознамерились решить, надумана, говорит и отсутствие доказательств, отмечает эксперт. "Они утверждают, что хуситы постоянно атакуют торговые суда, но пусть приведут пример, а фактически примеров нет", – сказал Гусев. Также о том, что операция – "пустышка" и все в этой истории "притянуто за уши", свидетельствует то, что в коалицию, созданную США, не вошла Саудовская Аравия, добавил эксперт. А это страна, которая имеет "громадные территории с выходами в Красное море" и крайне заинтересована в решении проблем в регионе."Саудовская Аравия контролирует суннитов, Южный Йемен. Почему она не вошла в этот военно-морской пул США? Здесь все просто. Эта достаточно серьезно экономически развитая страна, добывающая большое количество нефти и газа и контролирующая объемы поставляемой нефти наравне с другими странами ОПЕК, раньше была партнером США, а сейчас ее рассматривают как сторонника России и Путина. Поэтому никакие тут ни хуситы, никакие ни сунниты (виноваты). Здесь чисто практический интерес США в том, чтобы взять под контроль этот очень важный отрезок торгового пути, который проходит через Красное море и Аденский залив", – считает Гусев.Даже название операции – "Страж процветания" – лишний раз доказывает, что все дело в стремлении США "контролировать все и вся", добавил политолог.Гусев обратил внимание на то, что сроков для проведения операции в Красном море не установлено, а, значит, длиться она может долго."Операция "Страж процветания" не имеет временных границ, то есть все это будет продолжаться достаточно долго. Пока по морде не дадут американцам", – заключил политолог.Ранее эксперты высказывали мнение о том, что визит Владимира Путина в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ имеет очень большое значение, так как на фоне ослабевающей роли Запада в делах на Ближнем Востоке Россия и Китай стали занимать серьезные позиции в решении проблем региона, в том числе палестино-израильского конфликта. Читайте также на РИА Новости Крым:Экономист раскрыл причину отказа ОАЭ продавать нефть за доллары Что показал "мирный саммит" по Украине в Саудовской Аравии – эксперт

https://crimea.ria.ru/20231208/novyy-ekonomicheskiy-mir-pochemu-eto-bylo-neizbezhno-i-chem-zakonchitsya-1133396618.html

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сша, в мире, саудовская аравия, политика, йемен, красное море, иран, пентагон, новости, мнения, александр гусев