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Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине
Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2025
Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине
Заявление США о необходимости выборах на Украине может быть публичной коммуникацией с президентом России Владимиром Путиным, который настаивает, что в Киеве не... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T17:39
2025-02-02T17:39
2025-02-02T17:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заявление США о необходимости выборах на Украине может быть публичной коммуникацией с президентом России Владимиром Путиным, который настаивает, что в Киеве не с кем вести переговоры, потому что Зеленский не является легитимным президентом. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.При этом, по его словам, нельзя с уверенность утверждать, что Белый дом настаивает на проведении выборов на Украине."Все, что мы знаем, это то, что агентство Рейтер со ссылкой свои источники указывают, что Трамп и Келлог рассуждают над тем, как заставить Украину после заключения соглашения о прекращении огня, организовать выборы президента", – пояснил политолог-американист.По его словам, такой заочный публичный обмен мнениями очень характерен именно для англосаксонской политической культуры, которая невозможна без публичной коммуникации.При этом он не исключил, что эти заявления (настаивать на проведении выборов на Украине – ред.) могли появиться в качестве совета Трампу как часть решения, в общем, практически нерешаемой для Трампа задачи – прекратить конфликт на Украине."В западном внешнеполитическом истеблишменте, который сейчас находится в оппозиции к новой администрации Трампа, уже готовятся планы по тому, как противостоять всем внешнеполитическим инициативам Трампа. Особенно в том, что касается его явного скепсиса в отношении и Европы, и Евросоюза, и НАТО, и уж тем более Украины", – считает политолог.По словам Дробницкого, в ведущих внешнеполитических изданиях уже ведутся рассуждения о том, что надо бы противостоять импульсам Трампа, но в дальнейшем вполне возможно, что это будет озвучено и в качестве официальной позиции. Например, в риторике премьера какой-нибудь европейской страны, который выступит и скажет, что они против, чтобы Зеленского, "героя сопротивления агрессору" отправляли в отставку, не исключил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по УкраинеЧто значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США
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мнения, дмитрий дробницкий, сша, европа, украина, выборы
Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине
Заявление США о выборах на Украине является публичной коммуникацией с Путиным – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева
. Заявление США о необходимости выборах на Украине может быть публичной коммуникацией с президентом России Владимиром Путиным, который настаивает, что в Киеве не с кем вести переговоры, потому что Зеленский не является легитимным президентом. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога сообщало
, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.
"Вполне возможно, что это такая заочная публичная коммуникация с Путиным, который в последних интервью настаивал, что на Украине не с кем вести переговоры, потому что Зеленский не является легитимным президентом", – сказал Дробницкий.
При этом, по его словам, нельзя с уверенность утверждать, что Белый дом настаивает на проведении выборов на Украине.
"Все, что мы знаем, это то, что агентство Рейтер со ссылкой свои источники указывают, что Трамп и Келлог рассуждают над тем, как заставить Украину после заключения соглашения о прекращении огня, организовать выборы президента", – пояснил политолог-американист.
По его словам, такой заочный публичный обмен мнениями очень характерен именно для англосаксонской политической культуры, которая невозможна без публичной коммуникации.
"Она (англосаксонская политическая культура – ред.) принципиально основана на публичной коммуникации между всеми участниками любого процесса. Так что мы знаем только о том, что медийная игра началась", – считает политолог.
При этом он не исключил, что эти заявления (настаивать на проведении выборов на Украине – ред.) могли появиться в качестве совета Трампу как часть решения, в общем, практически нерешаемой для Трампа задачи – прекратить конфликт на Украине.
"В западном внешнеполитическом истеблишменте, который сейчас находится в оппозиции к новой администрации Трампа, уже готовятся планы по тому, как противостоять всем внешнеполитическим инициативам Трампа. Особенно в том, что касается его явного скепсиса в отношении и Европы, и Евросоюза, и НАТО, и уж тем более Украины", – считает политолог.
По словам Дробницкого, в ведущих внешнеполитических изданиях уже ведутся рассуждения о том, что надо бы противостоять импульсам Трампа, но в дальнейшем вполне возможно, что это будет озвучено и в качестве официальной позиции. Например, в риторике премьера какой-нибудь европейской страны, который выступит и скажет, что они против, чтобы Зеленского, "героя сопротивления агрессору" отправляли в отставку, не исключил собеседник.
"Но это не значит, что у Европы появилась политическая субъектность, это просто значит, что враги Трампа, которые электорально ему проиграли, просто будут использовать Европу как ресурс для сопротивления", – подытожил политолог.
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