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Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине

Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2025

Медийная игра: зачем в США заговорили о выборах на Украине

Заявление США о необходимости выборах на Украине может быть публичной коммуникацией с президентом России Владимиром Путиным, который настаивает, что в Киеве не... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T17:39

2025-02-02T17:39

2025-02-02T17:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Заявление США о необходимости выборах на Украине может быть публичной коммуникацией с президентом России Владимиром Путиным, который настаивает, что в Киеве не с кем вести переговоры, потому что Зеленский не является легитимным президентом. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на спецпосланника США по Украине Кита Келлога сообщало, что США считают необходимым проведение выборов на Украине, возможно, к концу 2025 года.При этом, по его словам, нельзя с уверенность утверждать, что Белый дом настаивает на проведении выборов на Украине."Все, что мы знаем, это то, что агентство Рейтер со ссылкой свои источники указывают, что Трамп и Келлог рассуждают над тем, как заставить Украину после заключения соглашения о прекращении огня, организовать выборы президента", – пояснил политолог-американист.По его словам, такой заочный публичный обмен мнениями очень характерен именно для англосаксонской политической культуры, которая невозможна без публичной коммуникации.При этом он не исключил, что эти заявления (настаивать на проведении выборов на Украине – ред.) могли появиться в качестве совета Трампу как часть решения, в общем, практически нерешаемой для Трампа задачи – прекратить конфликт на Украине."В западном внешнеполитическом истеблишменте, который сейчас находится в оппозиции к новой администрации Трампа, уже готовятся планы по тому, как противостоять всем внешнеполитическим инициативам Трампа. Особенно в том, что касается его явного скепсиса в отношении и Европы, и Евросоюза, и НАТО, и уж тем более Украины", – считает политолог.По словам Дробницкого, в ведущих внешнеполитических изданиях уже ведутся рассуждения о том, что надо бы противостоять импульсам Трампа, но в дальнейшем вполне возможно, что это будет озвучено и в качестве официальной позиции. Например, в риторике премьера какой-нибудь европейской страны, который выступит и скажет, что они против, чтобы Зеленского, "героя сопротивления агрессору" отправляли в отставку, не исключил собеседник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по УкраинеЧто значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, дмитрий дробницкий, сша, европа, украина, выборы