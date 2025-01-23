Рейтинг@Mail.ru
"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250123/vyzyvaet-trevogu-v-sovfede-otsenili-obraschenie-trampa-po-ukraine-1143585381.html
"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине
"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 23.01.2025
"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине
Обращение президента США Дональда Трампа к России по поводу украинского конфликта показывает, что американский лидер совершенно не понимает причин этого кризиса РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T10:17
2025-01-23T10:17
россия
сша
дональд трамп
украина
внешняя политика
новости
совет федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141678516_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c07ccf9fe51647df05394a955a9ba2b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обращение президента США Дональда Трампа к России по поводу украинского конфликта показывает, что американский лидер совершенно не понимает причин этого кризиса и перспектив его разрешения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Это, по словам Косачева, "не может не вызывать сожаления и тревоги".Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social обращение к России и ее народу. В нем он заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
россия
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141678516_68:0:980:684_1920x0_80_0_0_cc73abf8e5e8a119871f85c249e5a64d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сша, дональд трамп, украина, внешняя политика, новости, совет федерации
"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине

Трамп не понимает причин украинского кризиса – вице-спикер Совфеда Косачев

10:17 23.01.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года
Дональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обращение президента США Дональда Трампа к России по поводу украинского конфликта показывает, что американский лидер совершенно не понимает причин этого кризиса и перспектив его разрешения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, при отсутствии каких-либо посылов в адрес Украины подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй Мировой войны. То есть - ниже плинтуса", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Это, по словам Косачева, "не может не вызывать сожаления и тревоги".
Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social обращение к России и ее народу. В нем он заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия Украине
Приостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа
"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа
 
РоссияСШАДональд ТрампУкраинаВнешняя политикаНовостиСовет Федерации
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10На Украине поражены газовые и энергообъекты
13:03Песков оценил ситуацию в российской экономике
12:56Готов ли Зеленский отказаться от Крыма
12:51Российские войска освободили поселок Соленое в ДНР
12:47В Кремле отреагировали на ультиматум Трампа
12:46Удары по Украине: поражена критическая инфраструктура
12:37Стрельбы в Анапе - горожан просят сохранять спокойствие
12:06От мазута очистили свыше 300 километров берега Черного моря
11:56Зачем Зеленский вспомнил о границах 2022 года
11:40Эпатаж и фигуры речи: в Крыму оценили ультиматум Трампа России
11:15Провал Киева обойдется Западу в триллионы - заявление генсека НАТО
11:08Убившей брата крымчанке вынесли приговор
10:58Декретные выплаты студенткам повысят до уровня прожиточного минимума
10:49Праздники прошли. Как вернуться к финансовой стабильности
10:22Магнитные бури: когда Землю накроет космический шторм
10:17"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине
10:06В Бахчисарае планируют разработать карьер для цементного завода
09:49Как идет бронирование отдыха в Крыму на майские праздники и лето
09:39Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов
09:17В Лос-Анджелесе из-за нового пожара эвакуировали 50 тысяч человек
Лента новостейМолния