"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине
Трамп не понимает причин украинского кризиса – вице-спикер Совфеда Косачев
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обращение президента США Дональда Трампа к России по поводу украинского конфликта показывает, что американский лидер совершенно не понимает причин этого кризиса и перспектив его разрешения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Комментарий Трампа, адресованный России по украинской теме, при отсутствии каких-либо посылов в адрес Украины подтверждает, что уровень его понимания причин, нынешнего состояния и перспектив разрешения украинского кризиса примерно на уровне его понимания хода и итогов Второй Мировой войны. То есть - ниже плинтуса", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Это, по словам Косачева, "не может не вызывать сожаления и тревоги".
Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social обращение к России и ее народу. В нем он заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: