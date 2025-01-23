https://crimea.ria.ru/20250123/vyzyvaet-trevogu-v-sovfede-otsenili-obraschenie-trampa-po-ukraine-1143585381.html

"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине

"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине - РИА Новости Крым, 23.01.2025

"Вызывает тревогу": в Совфеде оценили обращение Трампа по Украине

Обращение президента США Дональда Трампа к России по поводу украинского конфликта показывает, что американский лидер совершенно не понимает причин этого кризиса РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T10:17

2025-01-23T10:17

2025-01-23T10:17

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сша

дональд трамп

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совет федерации

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Обращение президента США Дональда Трампа к России по поводу украинского конфликта показывает, что американский лидер совершенно не понимает причин этого кризиса и перспектив его разрешения. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Это, по словам Косачева, "не может не вызывать сожаления и тревоги".Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social обращение к России и ее народу. В нем он заявил, что "с любовью относится к народу России и всегда имел хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным". При этом он призвал как можно скорее "заключить сделку" по урегулированию конфликта на Украине", пригрозив в противном случае "ввести высокого уровня налоги, пошлины и санкции на все, что продает Россия США и многим другим участвующим странам".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп может ввести санкции против РФ и думает о поставках оружия УкраинеПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь Трампа

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россия, сша, дональд трамп, украина, внешняя политика, новости, совет федерации