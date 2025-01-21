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Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США

Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США

Президент США Дональд Трамп указом приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам, чтобы в том числе склонить Владимира Зеленского к мирным... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T16:47

2025-01-21T16:47

2025-01-21T16:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Дональд Трамп указом приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам, чтобы в том числе склонить Владимира Зеленского к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Григорий Ярыгин.Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя решение американского лидера, эксперт пояснил, что программы помощи другим государствам, одобренные Конгрессом, обратить вспять Трамп уже не может. Однако оказание любой новой помощи, в том числе по поставкам вооружений и обеспечению разведданными, оказывается под вопросом.По мнению американиста, данным решением Трамп отчасти демонстрирует избирателям, что он выполняет предвыборные обещания. В то же время это является сигналом для других стран, в том числе для Украины.По мнению Ярыгина, дальнейшая военная помощь киевскому режиму со стороны США "встанет на паузу", и в процессе оценки целесообразности ее предоставления новая американская администрация, "скорее всего, не выявит жизненно важной необходимости для США в оказании этой помощи и ее соответствия национальным интересам страны". Это может привести либо к сокращению объемов помощи для Украины, либо ее приостановке вообще, считает американист.По словам политолога, Соединенные Штаты получают серьезную выгоду от конфликта на Украине. В частности, благодаря ему на европейский рынок пришли американские компании, и уже США, а не Россия поставляют в Евросоюз природный газ. В то же время Трамп стремится снизить уровень конфронтации с Россией и сосредоточить все силы на борьбу с Китаем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь ТрампаИнаугурация Трампа: реакция в мире на первые решения и заявленияПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире, политика, мнения, денис ярыгин, владимир зеленский, финансы