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Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США
Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США
Президент США Дональд Трамп указом приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам, чтобы в том числе склонить Владимира Зеленского к мирным... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T16:47
2025-01-21T16:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Дональд Трамп указом приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам, чтобы в том числе склонить Владимира Зеленского к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Григорий Ярыгин.Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.Комментируя решение американского лидера, эксперт пояснил, что программы помощи другим государствам, одобренные Конгрессом, обратить вспять Трамп уже не может. Однако оказание любой новой помощи, в том числе по поставкам вооружений и обеспечению разведданными, оказывается под вопросом.По мнению американиста, данным решением Трамп отчасти демонстрирует избирателям, что он выполняет предвыборные обещания. В то же время это является сигналом для других стран, в том числе для Украины.По мнению Ярыгина, дальнейшая военная помощь киевскому режиму со стороны США "встанет на паузу", и в процессе оценки целесообразности ее предоставления новая американская администрация, "скорее всего, не выявит жизненно важной необходимости для США в оказании этой помощи и ее соответствия национальным интересам страны". Это может привести либо к сокращению объемов помощи для Украины, либо ее приостановке вообще, считает американист.По словам политолога, Соединенные Штаты получают серьезную выгоду от конфликта на Украине. В частности, благодаря ему на европейский рынок пришли американские компании, и уже США, а не Россия поставляют в Евросоюз природный газ. В то же время Трамп стремится снизить уровень конфронтации с Россией и сосредоточить все силы на борьбу с Китаем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это еще выборы": эксперт оценил инаугурационную речь ТрампаИнаугурация Трампа: реакция в мире на первые решения и заявленияПриостановка помощи другим странам и выход из ВОЗ: первые решения Трампа
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дональд трамп, сша, в мире, политика, мнения, денис ярыгин, владимир зеленский, финансы
Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США

Заморозкой помощи США другим странам Трамп склоняет Зеленского к переговорам – политолог

16:47 21.01.2025
 
© AP Photo Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп на инаугурации
Президент США Дональд Трамп на инаугурации - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo Ben Curtis
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Президент США Дональд Трамп указом приостановил на 90 дней все программы помощи другим странам, чтобы в том числе склонить Владимира Зеленского к мирным переговорам по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение РИА Новости Крым высказал доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, политолог Григорий Ярыгин.
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Как отмечается в указе, политика США заключается в том, что в дальнейшем никакая помощь другим странам не должна выделяться таким образом, чтобы это не соответствовало в полной мере внешней политике американского президента.
Комментируя решение американского лидера, эксперт пояснил, что программы помощи другим государствам, одобренные Конгрессом, обратить вспять Трамп уже не может. Однако оказание любой новой помощи, в том числе по поставкам вооружений и обеспечению разведданными, оказывается под вопросом.
"Все эти меры поддержки будут проходить переоценку в течение 90 дней. Если те, кто эту переоценку будут проводить, и смогут доказать, что оказание той или иной помощи не соответствует национальным интересам США, то такая помощь впоследствии может быть прекращена. Это будет касаться и Украины, и Израиля, и Иордании, и Тайваня, и Японии. Все они сейчас оказываются в состоянии ожидания", - сказал Ярыгин.
По мнению американиста, данным решением Трамп отчасти демонстрирует избирателям, что он выполняет предвыборные обещания. В то же время это является сигналом для других стран, в том числе для Украины.
"Трамп говорит о том, что США будут пересматривать, кому и сколько давать. В этом контексте для Зеленского все это звучит проблематично, особенно в свете заявления Трампа о том, что Украина готова к переговорам. Поэтому если Зеленский об этом не знал, то теперь он об этом знает", - полагает аналитик.
По мнению Ярыгина, дальнейшая военная помощь киевскому режиму со стороны США "встанет на паузу", и в процессе оценки целесообразности ее предоставления новая американская администрация, "скорее всего, не выявит жизненно важной необходимости для США в оказании этой помощи и ее соответствия национальным интересам страны". Это может привести либо к сокращению объемов помощи для Украины, либо ее приостановке вообще, считает американист.
По словам политолога, Соединенные Штаты получают серьезную выгоду от конфликта на Украине. В частности, благодаря ему на европейский рынок пришли американские компании, и уже США, а не Россия поставляют в Евросоюз природный газ. В то же время Трамп стремится снизить уровень конфронтации с Россией и сосредоточить все силы на борьбу с Китаем.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымДональд ТрампСШАВ миреПолитикаМненияДенис ЯрыгинВладимир ЗеленскийФинансы
 
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