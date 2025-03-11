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Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен
Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен
За сутки боев в Курской области бойцы группировки "Север" уничтожили 270 украинских боевиков, еще 12 сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T12:43
2025-03-11T12:43
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области бойцы группировки "Север" уничтожили 270 украинских боевиков, еще 12 сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.Армия России разбила силы противника возле Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжего, Куриловки, Локни, Мелового, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 19-ти населенных пунктов Курской области и семи сел Сумской области.Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.Кроме того, российская армия за сутки освободила еще 12 населенных пунктов.Всего в боях на Курском направлении противник потерял до 66 550 военнослужащих, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 2181 боевую бронированную машину и другую военную технику и вооружение.Два дня назад бойцы группировки "Север" в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. 8 марта российские военные также освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда будет освобождена Курская область337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь12 населенных пунктов освобождены в Курской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"
Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен

ВСУ потеряли в Курской области 270 боевиков и 11 пунктов управления дронами – Минобороны

12:43 11.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа минометного расчета группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа минометного расчета группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области бойцы группировки "Север" уничтожили 270 украинских боевиков, еще 12 сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.
"Потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, орудие полевой артиллерии, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также 11 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов", - говорится в официальном Telegram-канале российского оборонного ведомства.
Армия России разбила силы противника возле Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжего, Куриловки, Локни, Мелового, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 19-ти населенных пунктов Курской области и семи сел Сумской области.
Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Кроме того, российская армия за сутки освободила еще 12 населенных пунктов.
Всего в боях на Курском направлении противник потерял до 66 550 военнослужащих, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 2181 боевую бронированную машину и другую военную технику и вооружение.
Два дня назад бойцы группировки "Север" в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. 8 марта российские военные также освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Север"
 
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