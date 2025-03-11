https://crimea.ria.ru/20250311/boi-za-kurskuyu-zemlyu-270-boevikov-unichtozheny-i-12-sdalis-v-plen-1144823949.html

Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен

Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Бои за курскую землю: 270 боевиков уничтожены и 12 сдались в плен

За сутки боев в Курской области бойцы группировки "Север" уничтожили 270 украинских боевиков, еще 12 сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T12:43

2025-03-11T12:43

2025-03-11T12:43

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. За сутки боев в Курской области бойцы группировки "Север" уничтожили 270 украинских боевиков, еще 12 сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ во вторник.Армия России разбила силы противника возле Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжего, Куриловки, Локни, Мелового, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки и Черкасского Поречного.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 19-ти населенных пунктов Курской области и семи сел Сумской области.Двенадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен.Кроме того, российская армия за сутки освободила еще 12 населенных пунктов.Всего в боях на Курском направлении противник потерял до 66 550 военнослужащих, 391 танк, 311 боевых машин пехоты, 272 бронетранспортера, 2181 боевую бронированную машину и другую военную технику и вооружение.Два дня назад бойцы группировки "Север" в ходе наступления освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Также освобождены село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области. 8 марта российские военные также освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда будет освобождена Курская область337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь12 населенных пунктов освобождены в Курской области

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север"