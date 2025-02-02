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"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США

"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США - РИА Новости Крым, 02.02.2025

"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США

Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью наведет порядок довольно быстро, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать... РИА Новости Крым, 02.02.2025

2025-02-02T12:38

2025-02-02T12:38

2025-02-02T13:19

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павел зарубин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью наведет порядок довольно быстро, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком", считает президент России Владимир Путин.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.Президент добавил, что сейчас идет "возня" между европейскими политическими элитами и Трампом. И подчеркнул, что со времен Байдена ничего не изменилось. Владимир Путин также напомнил, что ранее в Европе были выдающиеся мировые деятели: де Голль, Миттеран, Ширак, Брандт. Президент назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи."Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - добавил Путин.Также президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и рукоплещет бывшим солдатам СС.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250128/pri-prekraschenii-podderzhki-kieva-konflikt-zakonchitsya-cherez-mesyats--putin-1143753469.html

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владимир путин (политик), павел зарубин, политика, сша, европа, европейский союз (ес), новости, дональд трамп