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"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США - РИА Новости Крым, 02.02.2025
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"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США
"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США - РИА Новости Крым, 02.02.2025
"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США
Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью наведет порядок довольно быстро, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать... РИА Новости Крым, 02.02.2025
2025-02-02T12:38
2025-02-02T13:19
владимир путин (политик)
павел зарубин
политика
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью наведет порядок довольно быстро, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком", считает президент России Владимир Путин.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.Президент добавил, что сейчас идет "возня" между европейскими политическими элитами и Трампом. И подчеркнул, что со времен Байдена ничего не изменилось. Владимир Путин также напомнил, что ранее в Европе были выдающиеся мировые деятели: де Голль, Миттеран, Ширак, Брандт. Президент назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи."Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - добавил Путин.Также президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и рукоплещет бывшим солдатам СС.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), павел зарубин, политика, сша, европа, европейский союз (ес), новости, дональд трамп
"Встанут у ноги хозяина": Путин высказался об отношениях Европы с США

Путин высказался об отношениях президента США с европейскими политиками

12:38 02.02.2025 (обновлено: 13:19 02.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью наведет порядок довольно быстро, европейские элиты "встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком", считает президент России Владимир Путин.

"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, - это произойдет быстро, скоро - все они встанут у ноги хозяина и будут помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США.

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.
Президент добавил, что сейчас идет "возня" между европейскими политическими элитами и Трампом. И подчеркнул, что со времен Байдена ничего не изменилось.
"Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится. Они с ним активно боролись, вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс США. А когда Трамп выиграл – растерялись", – заверил президент РФ.
Владимир Путин также напомнил, что ранее в Европе были выдающиеся мировые деятели: де Голль, Миттеран, Ширак, Брандт. Президент назвал "политической мелюзгой" европейские элиты, которые запрещают альтернативные политические идеи.

"Эти люди имели собственное мнение и мужество за него бороться, пытаться реализовать его на практике. Сегодня в Европе практически таких людей нет. Да у них и образования нет. Мелюзга политическая", – высказался президент РФ.

"Отсюда, кстати говоря, появляются всякие альтернативы, а потом, чтобы бороться с этими альтернативами, пытаются прибегать к запретам. Как будто не понимают, что - ну, запретят сегодня, завтра появится другая альтернатива с другим названием", - добавил Путин.
Также президент России Владимир Путин назвал странным решение пригласить на годовщину освобождения Освенцима тех, кто своим национальным героем избрал нациста Степана Бандеру и рукоплещет бывшим солдатам СС.
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