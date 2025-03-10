https://crimea.ria.ru/20250310/sotnyu-krovel-otremontiruyut-v-sevastopole-do-kontsa-goda-1144775088.html

Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года

Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года

В севастопольских многоквартирных домах в этом году планируют отремонтировать 100 кровель. Причем выполнены они будут отечественными материалами – мембраной. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T09:17

2025-03-10T09:17

2025-03-10T08:38

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благоустройство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В севастопольских многоквартирных домах в этом году планируют отремонтировать 100 кровель. Причем выполнены они будут отечественными материалами – мембраной.Также в текущем году запланировано 1200 видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включая работы по проектированию и строительно-монтажным работам, напомнили в правительстве города-героя.Ранее в Крыму сообщили, что откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов. Этого требуют две тысячи МКД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощиКапремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работыТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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