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Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года
Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года
В севастопольских многоквартирных домах в этом году планируют отремонтировать 100 кровель. Причем выполнены они будут отечественными материалами – мембраной. РИА Новости Крым, 10.03.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В севастопольских многоквартирных домах в этом году планируют отремонтировать 100 кровель. Причем выполнены они будут отечественными материалами – мембраной.Также в текущем году запланировано 1200 видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включая работы по проектированию и строительно-монтажным работам, напомнили в правительстве города-героя.Ранее в Крыму сообщили, что откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов. Этого требуют две тысячи МКД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощиКапремонт многоквартирных домов в Ялте: когда завершат работыТеплый фасад и возрожденная лепнина: как в Симферополе ремонтируют дома
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РИА Новости Крым
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севастополь, правительство севастополя, новости, жкх крыма и севастополя, благоустройство
Сотню кровель отремонтируют в Севастополе до конца года

В Севастополе запланирован капитальный ремонт кровель в ста многоквартирных домах

09:17 10.03.2025
 
© Пресс-служба правительства СевастополяРемонт кровли
Ремонт кровли
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В севастопольских многоквартирных домах в этом году планируют отремонтировать 100 кровель. Причем выполнены они будут отечественными материалами – мембраной.
"Подготовка к ремонту крыш уже началась в домах на Крепостном шоссе, 15 и 17. Мембрана удобна тем, что не приходится вскрывать полностью старый ковер, что защищает жителей верхних этажей от протечек", – сообщает правительство Севастополя.
Также в текущем году запланировано 1200 видов работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включая работы по проектированию и строительно-монтажным работам, напомнили в правительстве города-героя.
Ранее в Крыму сообщили, что откорректируют тарифы для двух тысяч многоквартирных домов. Этого требуют две тысячи МКД.
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