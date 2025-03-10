https://crimea.ria.ru/20250310/15-letniy-podrostok-pogib-pri-udare-vsu-po-rynku-na-khersonschine-1144789688.html

15-летний подросток погиб при ударе ВСУ по рынку на Херсонщине

15-летний подросток погиб при ударе ВСУ по рынку на Херсонщине - РИА Новости Крым, 10.03.2025

15-летний подросток погиб при ударе ВСУ по рынку на Херсонщине

При обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани Херсонской области погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T09:01

2025-03-10T09:01

2025-03-10T09:01

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

обстрелы всу

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новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. При обстреле боевиками ВСУ рынка в поселке Великие Копани Херсонской области погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Ранения различной степени тяжести получили восемь человек, среди них сотрудники скорой помощи, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел, добавил губернатор.Также повреждены здания, автомобили мирных жителей, уничтожена машина "скорой".В воскресенье днем ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем.Сенатор от региона Игорь Кастюкевич сообщил, что Крым примет в свои больницы пострадавших при атаке.Удар по рынку в Великих Копанях – не первый случай, когда ВСУ преднамеренно бьют по мирным жителям. Так, 1 марта несколько человек погибли и несколько оказались в больнице после удара по жилым домам. В этот же день два человека погибли, еще один получил множественные ранения при атаке украинского беспилотника на гражданский автомобиль в Новой Каховке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, происшествия, обстрелы всу, новости, новые регионы россии