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Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
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Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области
Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025
Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области
Боевики ВСУ в ночь на понедельник атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025
2025-03-10T09:15
2025-03-10T09:15
россия
новости
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в ночь на понедельник атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор пообещал оперативно решить вопрос с выделением дополнительного оснащения для станций скорой помощи.Накануне ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел. Автомобиль скорой помощи уничтожен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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Новости
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РИА Новости Крым
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россия, новости, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу
Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области

Медики чудом вышили после удара ВСУ по машине скорой помощи на Херсонщине

09:15 10.03.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в ночь на понедельник атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Великой Лепетихе пострадала еще одна машина скорой помощи, на которую был осуществлен сброс с дрона. Слава Богу, медики чудом остались живы, однако автомобиль и дорогостоящее медицинское оборудование уничтожены полностью", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор пообещал оперативно решить вопрос с выделением дополнительного оснащения для станций скорой помощи.
Накануне ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел. Автомобиль скорой помощи уничтожен.
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