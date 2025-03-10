https://crimea.ria.ru/20250310/dron-vsu-unichtozhil-mashinu-skoroy-pomoschi-v-khersonskoy-oblasti-1144789910.html

Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области

Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Дрон ВСУ уничтожил машину скорой помощи в Херсонской области

Боевики ВСУ в ночь на понедельник атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили. Об... РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T09:15

2025-03-10T09:15

2025-03-10T09:15

россия

новости

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Боевики ВСУ в ночь на понедельник атаковали с помощью беспилотника автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Губернатор пообещал оперативно решить вопрос с выделением дополнительного оснащения для станций скорой помощи.Накануне ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел. Автомобиль скорой помощи уничтожен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

россия

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу