https://crimea.ria.ru/20250310/kak-poluchit-rodovoy-sertifikat-v-krymu-1144701178.html

Как получить родовой сертификат в Крыму

Как получить родовой сертификат в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2025

Как получить родовой сертификат в Крыму

В Крыму оплатили услуги по родовым сертификатам для 2 812 мам и новорожденных. Об этом сообщили в Отделении социального фонда России (СФР) по республике Крым. РИА Новости Крым, 10.03.2025

2025-03-10T08:57

2025-03-10T08:57

2025-03-10T08:57

сертификат

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соцвыплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму оплатили услуги по родовым сертификатам для 2 812 мам и новорожденных. Об этом сообщили в Отделении социального фонда России (СФР) по республике Крым.Родовый сертификат – документ, который дает беременной женщине право выбора медорганизации для родов, а также для наблюдения во время и после беременности.Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Также документ может оформить и детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка."За два месяца 2025 года Отделение СФР по республике Крым оплатило услуги по родовым сертификатам для 2 812 женщин и новорожденных", – уточнили в пресс-службе.Стоимость родового сертификата составляет 12 000 рублей и покрывает услуги:* по оказанию помощи в амбулаторных условиях женщинам в период беременности;* по правовой, психологической и медико-социальной помощи;* по медпомощи во время родов и в послеродовой период;* по расходам на профосмотры ребенка в первый год жизни.Оплате по сертификату подлежат услуги, оказываемые медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Если женщина получает медпомощь на платной основе, сертификат не формируется.И напомнили, что обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно. Деньги перечисляются медицинской организации на их лицевые счета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФРМассовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейкВ Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сертификат, дети, семья, господдержка, омс, социальный фонд россии, отделение социального фонда россии по республике крым, соцвыплаты