https://crimea.ria.ru/20250225/massovye-vyplaty-mnogodetnym-i-pensioneram-v-krymu--novyy-feyk-1144458080.html

Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк

Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк

В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T11:08

2025-02-25T11:08

2025-02-25T11:23

крым

отделение социального фонда россии по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Крымчан призывают не доверять сообщениям подобного рода и предупреждают о том, то переход по ссылкам в таких материалах может обернуться потерей денег.В МВД России ранее опровергли существование своей интернет-приемной. Ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают фейковые ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об очередном фейке в TelegramРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФМассовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк

https://crimea.ria.ru/20250218/aferisty-prosyat-dengi-i-edu-ot-imeni-glavy-chernomorskogo-rayona-kryma-1144275833.html

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцвыплаты, пособия и выплаты, общество, фейк, новости крыма, цифровая безопасность