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Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк
Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк
В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T11:08
2025-02-25T11:08
2025-02-25T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Крымчан призывают не доверять сообщениям подобного рода и предупреждают о том, то переход по ссылкам в таких материалах может обернуться потерей денег.В МВД России ранее опровергли существование своей интернет-приемной. Ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают фейковые ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об очередном фейке в TelegramРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФМассовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
https://crimea.ria.ru/20250218/aferisty-prosyat-dengi-i-edu-ot-imeni-glavy-chernomorskogo-rayona-kryma-1144275833.html
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Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк
В Крыму опровергли новый фейк о массовых социальных выплатах многодетным и пенсионерам
11:08 25.02.2025 (обновлено: 11:23 25.02.2025)