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Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк
Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк
В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T11:08
2025-02-25T11:23
крым
отделение социального фонда россии по республике крым
соцвыплаты
пособия и выплаты
общество
фейк
новости крыма
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.Крымчан призывают не доверять сообщениям подобного рода и предупреждают о том, то переход по ссылкам в таких материалах может обернуться потерей денег.В МВД России ранее опровергли существование своей интернет-приемной. Ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают фейковые ресурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предупредили об очередном фейке в TelegramРосавиация назвала фейком слухи о срочном открытии аэропортов юга РФМассовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
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крым, отделение социального фонда россии по республике крым, соцвыплаты, пособия и выплаты, общество, фейк, новости крыма, цифровая безопасность
Массовые выплаты многодетным и пенсионерам в Крыму – новый фейк

В Крыму опровергли новый фейк о массовых социальных выплатах многодетным и пенсионерам

11:08 25.02.2025 (обновлено: 11:23 25.02.2025)
 
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© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Крыму мошенники распространяют новые фейки в социальных сетях о массовых выплатах жителям республики. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Республике Крым.

"В последнее время в Крыму участились случаи распространения фейков в соцсетях о новых массовых выплатах семьям с детьми и пенсионерам. Недостоверная информация попадает в родительские чаты или группы по интересам в мессенджерах", - предупреждают в сообщении.

Крымчан призывают не доверять сообщениям подобного рода и предупреждают о том, то переход по ссылкам в таких материалах может обернуться потерей денег.
В МВД России ранее опровергли существование своей интернет-приемной. Ведомство не принимает обращений от граждан в соцсетях и мессенджерах – данные от пользователей таким образом собирают фейковые ресурсы.
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