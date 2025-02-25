https://crimea.ria.ru/20250225/kupit-dom-za-matkapital-teper-mozhno-tolko-posle-otsenki-zhilya---sfr-1144454830.html

Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР

Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР

Приобрести дом за средства материнского капитала теперь можно только после оценки состояния выбранного жилья. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T20:38

2025-02-25T20:38

2025-02-25T20:38

отделение социального фонда россии по республике крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Приобрести дом за средства материнского капитала теперь можно только после оценки состояния выбранного жилья. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.За таким заключением следует обратиться в администрацию по месту нахождения недвижимости. Межведомственная комиссия, в которую входят входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, оценит помещение на соответствие всем нормам. Учитывается, например, техническое состояние строительных конструкций и возможности эвакуации при чрезвычайной ситуации.Если недвижимость соответствует всем необходимым стандартам, то выносится положительное заключение, которое действительно в течение года. Его необходимо будет представить в Отделение СФР по Республике Крым при подаче заявления о распоряжении маткапиталом на покупку дома.В Крыму с начала действия программы уже более 82 тысяч семей потратили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Теперь это сделать еще удобнее, поскольку с 2024 года сервис Социального фонда на портале Госуслуг интегрирован с сервисами Росреестра. Благодаря этому данные о недвижимости теперь не надо вводить вручную – они подтягиваются автоматически.Кроме того, подать заявление о направлении средств маткапитала на погашение ипотеки или уплату первоначального взноса можно сразу в банке при оформлении кредита – необходимые документы в СФР банки направляют сами по электронным каналам связи.За счет средств материнского капитала можно также оформить ежемесячные выплаты. По данным фонда, это одно из самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейПрограмму маткапитала в России продлилиРазмер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, новости, новости крыма, семья, жилье, общество