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Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР
Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР
Приобрести дом за средства материнского капитала теперь можно только после оценки состояния выбранного жилья. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T20:38
2025-02-25T20:38
2025-02-25T20:38
отделение социального фонда россии по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Приобрести дом за средства материнского капитала теперь можно только после оценки состояния выбранного жилья. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.За таким заключением следует обратиться в администрацию по месту нахождения недвижимости. Межведомственная комиссия, в которую входят входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, оценит помещение на соответствие всем нормам. Учитывается, например, техническое состояние строительных конструкций и возможности эвакуации при чрезвычайной ситуации.Если недвижимость соответствует всем необходимым стандартам, то выносится положительное заключение, которое действительно в течение года. Его необходимо будет представить в Отделение СФР по Республике Крым при подаче заявления о распоряжении маткапиталом на покупку дома.В Крыму с начала действия программы уже более 82 тысяч семей потратили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Теперь это сделать еще удобнее, поскольку с 2024 года сервис Социального фонда на портале Госуслуг интегрирован с сервисами Росреестра. Благодаря этому данные о недвижимости теперь не надо вводить вручную – они подтягиваются автоматически.Кроме того, подать заявление о направлении средств маткапитала на погашение ипотеки или уплату первоначального взноса можно сразу в банке при оформлении кредита – необходимые документы в СФР банки направляют сами по электронным каналам связи.За счет средств материнского капитала можно также оформить ежемесячные выплаты. По данным фонда, это одно из самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Крыму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму молодые семьи получат студенческий капитал в 1 млн рублейПрограмму маткапитала в России продлилиРазмер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале
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отделение социального фонда россии по республике крым, материнский капитал, новости, новости крыма, семья, жилье, общество
Купить дом за маткапитал теперь можно только после оценки жилья - СФР
Купить дом за средства маткапитала теперь можно только после оценки его состояния
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Приобрести дом за средства материнского капитала теперь можно только после оценки состояния выбранного жилья. Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
"С 2025 года направить средства материнского капитала на покупку дома, части дома или дома блокированной застройки (например, таунхауса) можно только при наличии заключения о том, что жилье является пригодным для проживания", - говорится в сообщении.
За таким заключением следует обратиться в администрацию по месту нахождения недвижимости. Межведомственная комиссия, в которую входят входят представители жилищной инспекции, Роспотребнадзора и других ведомств, оценит помещение на соответствие всем нормам. Учитывается, например, техническое состояние строительных конструкций и возможности эвакуации при чрезвычайной ситуации.
Если недвижимость соответствует всем необходимым стандартам, то выносится положительное заключение, которое действительно в течение года. Его необходимо будет представить в Отделение СФР по Республике Крым при подаче заявления о распоряжении маткапиталом на покупку дома.
"Новый порядок позволяет пресекать использование господдержки на жилье, которое не пригодно для проживания", — пояснил управляющий отделением СФР в Крыму Иван Рябоконь.
В Крыму с начала действия программы уже более 82 тысяч семей потратили средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Теперь это сделать еще удобнее, поскольку с 2024 года сервис Социального фонда на портале Госуслуг интегрирован с сервисами Росреестра. Благодаря этому данные о недвижимости теперь не надо вводить вручную – они подтягиваются автоматически.
Кроме того, подать заявление о направлении средств маткапитала на погашение ипотеки или уплату первоначального взноса можно сразу в банке при оформлении кредита – необходимые документы в СФР банки направляют сами по электронным каналам связи.
За счет средств материнского капитала можно также оформить
ежемесячные выплаты. По данным фонда, это одно из самых востребованных направлений для распоряжения материнским капиталом в Крыму.
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