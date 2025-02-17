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В Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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В Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми
В Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми - РИА Новости Крым, 17.02.2025
В Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми
В феврале 2025 года в Крыму на 9,5 % проиндексировали более 40 видов социальных выплат и пособий. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T11:42
2025-02-17T11:42
отделение социального фонда россии по республике крым
пособия и выплаты
соцзащита
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В феврале 2025 года в Крыму на 9,5 % проиндексировали более 40 видов социальных выплат и пособий. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие после проведенной индексации будет выплачиваться в размере 205 856, 61 рубля.Кроме того, на 9,5% выросли ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей."Сумма ежемесячной выплаты для данной категории граждан теперь составляет 10 103,83 рубля. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% среднего заработка, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, который также был увеличен на 9,5%", - уточнили в республиканском Отделении СФР.До 42 665 рублей выросло единовременное пособие беременной супруге военнослужащего, проходящего военную службу. Выплата на ребенка военнослужащего до трех лет после индексации составляет 18 285 рублей."Ежемесячная выплата по уходу за ребенком с инвалидностью, начиная с февраля 2025 года, составляет 10 950 рублей. С этого года все ухаживающие за такими детьми и инвалидами с детства I группы могут оформить это пособие", - напомнили также в Отделении Социального фонда России.Раньше такую выплату получали только родители и опекуны, а также попечители и усыновители.Ранее в Севастополе в ходе заседания правительства было принято решение проиндексировать на 9,14% пособия на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Президент России Владимир Путин 14 февраля поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформитьГосдума приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам Пособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размеры
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РИА Новости Крым
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отделение социального фонда россии по республике крым, пособия и выплаты, соцзащита, крым, новости крыма, общество
В Крыму почти на 10% увеличились пособия для семей с детьми

В Крыму проиндексировали более 40 видов социальных выплат и пособий

11:42 17.02.2025
 
Весна в Севастополе
Весна в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. В феврале 2025 года в Крыму на 9,5 % проиндексировали более 40 видов социальных выплат и пособий. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России (СФР) по Республике Крым.
"Проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка, которое выплачивается одному из родителей вне зависимости от трудоустройства и дохода. Теперь оно составляет 26 941,71 рубля. В таком же размере с 1 февраля будет выплачиваться единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью", - говорится в сообщении.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, пособие после проведенной индексации будет выплачиваться в размере 205 856, 61 рубля.
Кроме того, на 9,5% выросли ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.
"Сумма ежемесячной выплаты для данной категории граждан теперь составляет 10 103,83 рубля. Работающим родителям пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается в размере 40% среднего заработка, но не ниже установленного законодательством минимального размера этого пособия, который также был увеличен на 9,5%", - уточнили в республиканском Отделении СФР.
До 42 665 рублей выросло единовременное пособие беременной супруге военнослужащего, проходящего военную службу. Выплата на ребенка военнослужащего до трех лет после индексации составляет 18 285 рублей.
"Ежемесячная выплата по уходу за ребенком с инвалидностью, начиная с февраля 2025 года, составляет 10 950 рублей. С этого года все ухаживающие за такими детьми и инвалидами с детства I группы могут оформить это пособие", - напомнили также в Отделении Социального фонда России.
Раньше такую выплату получали только родители и опекуны, а также попечители и усыновители.
Ранее в Севастополе в ходе заседания правительства было принято решение проиндексировать на 9,14% пособия на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Президент России Владимир Путин 14 февраля поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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