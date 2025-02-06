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Пособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размеры - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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Пособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размеры
Пособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размеры - РИА Новости Крым, 06.02.2025
Пособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размеры
В Крыму проиндексировали размеры пособий родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, их размеры составляют соответственно 16,6 тысячи и 18,7 тысячи рублей. РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T10:50
2025-02-06T11:04
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пособия и выплаты
дети
отделение социального фонда россии по республике крым
минимальный размер оплаты труда (мрот)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму проиндексировали размеры пособий родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, их размеры составляют соответственно 16,6 тысячи и 18,7 тысячи рублей. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по республике.Единое пособие в повышенном размере получат родители более 180 тысяч детей, а также более 2500 будущих мам. Выплаты в увеличенном размере крымчанам перечислены в феврале, поскольку, согласно стандартному графику, средства приходят в начале каждого нового месяца за предыдущий, пояснили в организации.В 2025 году общероссийский минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен 22 440 рублям. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам.В Отделении СФР отметили, что на назначение пособия по-прежнему влияет уровень дохода семьи. Так, средний доход на члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. В Республике Крым в 2025 году он составляет 17 201 рубль.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам напомнили о важном правиле получения единого пособияИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, пособия и выплаты, дети, отделение социального фонда россии по республике крым, минимальный размер оплаты труда (мрот)
Пособия на детей в Крыму в 2025 году – названы размеры

В Крыму родители более 180 тысяч детей будут получать пособия в размере 16 тысяч рублей

10:50 06.02.2025 (обновлено: 11:04 06.02.2025)
 
© Fotolia/ Photocreo BednarekСемья
Семья
© Fotolia/ Photocreo Bednarek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Крыму проиндексировали размеры пособий родителям детей до 17 лет и беременным женщинам, их размеры составляют соответственно 16,6 тысячи и 18,7 тысячи рублей. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по республике.

"Отделение СФР по Республике Крым в январе в беззаявительном порядке повысило размер единого пособия для семей в связи с увеличением прожиточного минимума в регионе. Максимальная сумма выплаты в Крыму на детей теперь составляет 16 685 рублей, беременным женщинам — 18 749 рублей", - сказал управляющий отделением Иван Рябоконь.

Единое пособие в повышенном размере получат родители более 180 тысяч детей, а также более 2500 будущих мам. Выплаты в увеличенном размере крымчанам перечислены в феврале, поскольку, согласно стандартному графику, средства приходят в начале каждого нового месяца за предыдущий, пояснили в организации.
В 2025 году общероссийский минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен 22 440 рублям. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи вне зависимости от формы занятости должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев. Требования к минимальному доходу будут смягчены, если в остальные месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам.
В Отделении СФР отметили, что на назначение пособия по-прежнему влияет уровень дохода семьи. Так, средний доход на члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. В Республике Крым в 2025 году он составляет 17 201 рубль.
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КрымНовости КрымаПособия и выплатыдетиОтделение Социального фонда России по Республике КрымМинимальный размер оплаты труда (МРОТ)
 
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