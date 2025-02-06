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В Севастополе повысят два вида социальных выплат
В Севастополе повысят два вида социальных выплат - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Севастополе повысят два вида социальных выплат
В Севастополе на 9,14% проиндексируют пособия на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T17:37
2025-02-06T17:37
2025-02-06T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе на 9,14% проиндексируют пособия на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, индексация будет произведена в соответствии с ростом индекса потребительских цен.Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка и пособии тем приемным семьям, которые взяли себе в семью пожилых людей или инвалидов и осуществляют за ними уход.Ранее пособия на детей и беременным женщинам были проиндексированы в Республике Крым, теперь они составляют 6,6 тысячи и 18,7 тысячи рублей соответственно. Единое пособие в повышенном размере получат родители более 180 тысяч детей, а также более 2500 будущих мам.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе участникам Великой Отечественной выплатят по 200 тысячИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеНадбавки к пенсии и по уходу за инвалидами – как посчитают доплату и стаж
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РИА Новости Крым
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пособия и выплаты, севастополь, новости севастополя, соцзащита, крым
В Севастополе повысят два вида социальных выплат
В Севастополе на 9% повысят пособия на ребенка и на опеку над пожилым человеком
17:37 06.02.2025 (обновлено: 17:45 06.02.2025)