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Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу - РИА Новости Крым, 14.02.2025
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Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу
Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу - РИА Новости Крым, 14.02.2025
Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно... РИА Новости Крым, 14.02.2025
2025-02-14T11:48
2025-02-14T11:50
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россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.Срок исполнения задачи установлен до 15 мая 2025 года. Ответственным за ее исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.В Крыму в 2024 году более 11 тысяч семей получили единовременные выплаты при рождении детей. Данная мера поддержки в республике назначена 7 880 работающим и 3 410 неработающим жителям полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанамИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеВ парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"
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владимир путин (политик), россия, рождаемость, демография, закон и право, семья, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости, общество
Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу

Путин поручил найти возможность для выплат пособий по рождению большему количеству семей

11:48 14.02.2025 (обновлено: 11:50 14.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения", - сказано в документе.
Срок исполнения задачи установлен до 15 мая 2025 года. Ответственным за ее исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В Крыму в 2024 году более 11 тысяч семей получили единовременные выплаты при рождении детей. Данная мера поддержки в республике назначена 7 880 работающим и 3 410 неработающим жителям полуострова.
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Владимир Путин (политик)РоссияРождаемостьДемографияЗакон и правосемьяВыплаты и компенсацииПособия и выплатыНовостиОбщество
 
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