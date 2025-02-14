Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу
Путин поручил найти возможность для выплат пособий по рождению большему количеству семей
11:48 14.02.2025 (обновлено: 11:50 14.02.2025)
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрограмма помощи в усыновлении "Поезд надежды" в Бурятии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании порядка и условий назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, предусмотрев в том числе сокращение периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение указанного пособия, и возможность его назначения при незначительном превышении среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения", - сказано в документе.
Срок исполнения задачи установлен до 15 мая 2025 года. Ответственным за ее исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
В Крыму в 2024 году более 11 тысяч семей получили единовременные выплаты при рождении детей. Данная мера поддержки в республике назначена 7 880 работающим и 3 410 неработающим жителям полуострова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: