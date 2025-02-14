https://crimea.ria.ru/20250214/posobie-po-rozhdeniyu-rebenka-v-rossii---putin-postavil-novuyu-zadachu-1144170205.html

Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу

Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу - РИА Новости Крым, 14.02.2025

Пособие по рождению ребенка в России - Путин поставил новую задачу

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно... РИА Новости Крым, 14.02.2025

2025-02-14T11:48

2025-02-14T11:48

2025-02-14T11:50

владимир путин (политик)

россия

рождаемость

демография

закон и право

семья

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность назначать пособие в связи с рождением ребенка, если доход семьи незначительно превышает прожиточный минимум. Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.Срок исполнения задачи установлен до 15 мая 2025 года. Ответственным за ее исполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.В Крыму в 2024 году более 11 тысяч семей получили единовременные выплаты при рождении детей. Данная мера поддержки в республике назначена 7 880 работающим и 3 410 неработающим жителям полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разваит и Цветомира: какие редкие имена дают маленьким крымчанамИндексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в февралеВ парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, рождаемость, демография, закон и право, семья, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, новости, общество