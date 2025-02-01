https://crimea.ria.ru/20250201/indeksatsiya-vyplat-i-bezopasnye-napitki-chto-zhdet-rossiyan-v-fevrale-1143825734.html

Индексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале

Индексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Индексация выплат и безопасные напитки: что ждет россиян в феврале

В феврале россиян ждет повышение пенсий, социальных выплат и пособий, нотариусы будут работать по новым правилам, незаконным мигрантам запретят жениться, а... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T07:01

2025-02-01T07:01

2025-02-01T07:01

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. В феврале россиян ждет повышение пенсий, социальных выплат и пособий, нотариусы будут работать по новым правилам, незаконным мигрантам запретят жениться, а киношники и айтишники смогут рассчитывать на государственную поддержку.Главные законодательные новшества последнего зимнего месяца – в подборке РИА Новости Крым.Повышение пенсийВ феврале россияне получат пенсии с учетом дополнительной индексации, которая составит 9,5%. Это касается как гражданских, так и военных пенсионеров. Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам пересчитают доплаты за январь. Заявлений подавать не нужно - все произойдет автоматически.Кроме того, пенсии повысят летчикам гражданской авиации и шахтерам. Такая корректировка проводится ежеквартально — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер надбавки индивидуален.Еще традиционные прибавки получат те, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в январе, в феврале прибавят к пенсии 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет получивших первую группу инвалидности. Кроме того, индексацию пенсии получат работающие пенсионеры, переставшие трудиться в октябре. Во всех случаях все оформят беззаявительно.Государственная поддержкаТакже россиянам проиндексируют более 40 видов социальных выплат. В том числе это касается единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного по уходу за ребенком, ветеранских и страховых выплат и других мер поддержки.Например, минимальный размер пособия по безработице после индексации вырастет до 1 764,05 рублей, а максимальный достигнет 15 043,78 рублей. Те же значения актуальны для граждан предпенсионного возраста и впервые ищущих работу.Максимальный размер маткапитала составит 912 тысяч рублей. Это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году. 1 февраля сумма сертификата на первого ребенка увеличится на 60 тысяч, составит сумму до 690 тысяч рублей. При рождении второго ребенка семья, которая ранее не оформляла сертификат, дополнительно получит почти 222 тысячи рублей. При этом заявления на распоряжение средствами будут рассматривать вдвое быстрее.Миграционная политикаС 5 февраля полиция сможет принимать решения о выдворении мигрантов. Раньше такие решения принимал только суд. По мнению законодателя, это поможет регулировать миграционные потоки и усилить меры безопасности в стране.Кроме того в России, наряду с депортацией и выдворением, начинает действовать режим высылки, по которому мигрантам, находящимся в стране и еще не оформившим официально свое пребывание, запретят заключать браки, регистрировать бизнес, покупать недвижимость и машины, получать водительские права, открывать банковские счета или переводить деньги. Также они не смогут выезжать за пределы определенного региона или муниципалитета.За оказание нелегальным мигрантам услуг, предоставление которых запрещено законом, будут грозить штрафы от 2 до 5 тыс рублей для граждан, от 35 до 50 тысяч — для должностных, и до полумиллиона— для юридических лиц.Нотариусы и адвокатыНотариусов обязали подтверждать родство наследников по базе ЗАГС, чтобы исключить передачу наследства самозванцам. Соответствующие поправки в закон вступают в силу 5 февраля.Также новая норма обязывает нотариусов проверять дипломы у переводчиков, делающих копии официальных документов, переведенные на иностранные языки. Нотариусы в таком случае заверяют подпись, свидетельствуя тем самым, что перевод составлен специалистом.Еще с февраля заключенные в СИЗО получат возможность общаться по видео-конференц-связи со своими адвокатами. В следственных изоляторах должны появиться специальные кабинеты. Такие пилотные проекты уже были запущены в ряде регионов.И другие изменения:…для потребителей: с 5 февраля в России начнут блокировать продажу просроченных соков и безалкогольных напитков. Такие товары не пропустит система "Честный знак". Кроме того, с нового месяца законодатель обязывает производителя маркировать некоторые виды растительного масла. Это нужно для борьбы с незаконным оборотом товаров и безопасности потребителей....для отельеров: в феврале выйдет срок регистрации туристических объектов в едином реестре. Закон об обязательной классификации пляжей, горнолыжных трасс, кемпингов и других туристических объектов вступил в силу с 1 января. Владельцы кемпингов, глэмпингов, модульных гостиниц или баз отдыха должны внести данные о своем бизнесе в единый реестр до 1 марта . Если этого не сделать, принимать туристов будет запрещено.…для призывников: 5 февраля заканчивается срок подачи заявок на весеннюю отсрочку для IT-специалистов. Для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему территорий прием заявлений закроется 6 марта. Подать заявление нужна на "Госуслугах", после этого работодатель должен до 9 февраля или 11 марта подтвердить данные и направить их в Минцифры.…для регионов: с февраля регионы получают новые преференции. Во-первых, теперь 68,5% от всех топливных акцизов пойдут в региональные бюджеты, средства предназначаются на улучшение транспортной инфраструктуры. Такое правило будет действовать до 1 января 2031 года. Во-вторых, с 5 февраля регионы смогут получить в собственность конфискованные у правонарушителей телефоны, бытовую и компьютерную технику, мебель, лекарства, продовольствие, сельхозпродукцию и бытовая химию. Все это можно будет использовать, например, для оказания гуманитарной помощи населению.…для креативщиков: IT-разработчики, киношники, архитектуры, дизайнеры, создатели видеоигр и игрушек, мастера народных ремесл и исполнительского искусства теперь могут рассчитывать на всестороннюю поддержку — финансовую, имущественную и информационную. Все потому, что креативные индустрии отныне считаются новым сектором экономики. Курирует все процессы Минэкономразвития РФ.… для трудящихся и учащихся: в феврале будет 20 рабочих и 8 выходных дней. День защитника Отечества (23 февраля) выпадает на воскресенье, поэтому традиционный праздничный выходной переносится на четверг, 8 мая.…в воспитательных целях: с 5 числа воспитывать трудных подростков смогут наставники, а также благотворительные и добровольческие организации. Специальные реестры сформирует Минпросвещения. Для работы наставникам нужно пройти спецподготовку. Назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних, но только с согласия самого подростка и его родителей или опекуна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В парламент Крыма внесен законопроект о "студенческом капитале"Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииНасколько вырастет прожиточный минимум в 2025 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, россия, новости, общество