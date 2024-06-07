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Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в России - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в России - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
Обеспечение опережающего роста заработных плат является главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан. С этой целью было принято важное решение РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T17:32
2024-06-07T17:32
владимир путин (политик)
пмэф
зарплата
общество
россия
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Обеспечение опережающего роста заработных плат является главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан. С этой целью было принято важное решение по индексации минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (ИРОТ) уже превышает прожиточный минимум.Таким образом, в 2025 году МРОТ составил 48% медианной зарплаты и превысит 22 тысячи рублей. То есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял на менее 35 тысяч рублей в месяц.Президент подчеркнул, что интегральное по своей сути изменение – это повышение качества жизни российских семей. Об этом было подробно сказано в послании Федеральному собранию.Принципиальное значение имеют все направления: поддержка рождаемости и многодетных семей, защита материнства и детства, повышение доступности долгосрочного ухода для пожилых людей и инвалидов, улучшение системы образования и здравоохранения, качества среды для жизни.Ранее президент Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В числе которых - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.Читайте также на РИА Новости Крым:Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 годуМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаМатеринский капитал будет увеличен с 1 февраля
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владимир путин (политик), пмэф, зарплата, общество, россия, экономика
Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

Путин назвал рост зарплат главным инструментом повышения уровня жизни россиян

17:32 07.06.2024
 
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ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ИЮН - РИА Новости Крым. Обеспечение опережающего роста заработных плат является главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан. С этой целью было принято важное решение по индексации минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.
Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (ИРОТ) уже превышает прожиточный минимум.
"В дальнейшем "завяжем" его индексацию на общий рост зарплат в экономике, – сказал Путин. - Начиная с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в российской экономике людей".
Таким образом, в 2025 году МРОТ составил 48% медианной зарплаты и превысит 22 тысячи рублей. То есть вырастет еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой будет увеличиваться, чтобы к 2030 году МРОТ составлял на менее 35 тысяч рублей в месяц.
Президент подчеркнул, что интегральное по своей сути изменение – это повышение качества жизни российских семей. Об этом было подробно сказано в послании Федеральному собранию.
Принципиальное значение имеют все направления: поддержка рождаемости и многодетных семей, защита материнства и детства, повышение доступности долгосрочного ухода для пожилых людей и инвалидов, улучшение системы образования и здравоохранения, качества среды для жизни.
"Результатом изменений должно стать увеличение продолжительности жизни с акцентом на рост именно активной здоровой жизни. И конечно формирование равных возможностей для реализации потенциала подрастающих поколений, для роста уровня жизни российских семей", – резюмировал Путин.
Ранее президент Путин подписал Указ о национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В числе которых - сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности.
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Владимир Путин (политик)ПМЭФЗарплатаОбществоРоссияЭкономика
 
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