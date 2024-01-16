https://crimea.ria.ru/20240116/materinskiy-kapital-budet-uvelichen-s-1-fevralya-1134217203.html

Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля

Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля - РИА Новости Крым, 16.01.2024

Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля

С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщает Минтруд России. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T09:08

2024-01-16T09:08

2024-01-16T09:21

материнский капитал

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщает Минтруд России.Увеличится размер материнского капитала и составит: на первого ребенка – 630,4 тыс рублей, на второго – 833 тыс рублей и на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого – 202,6 тыс рублей.По информации Минтруда, повышение затронет более 20 миллионов граждан, которые получают господдержку.Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Республике Крым Сергей Бугаев в пресс-центре РИА Новости Крым в конце декабря прошлого года уточнял информацию по единому пособию на ребенка в Крыму. В зависимости от доходов семьи оно может быть назначено в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума утверждается постановлением Совета министров Республики Крым. С 1 января 2024 она составит 14 989 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения – 16 338 рублей, и для детей – 15 559 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенкаВ РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведенияПраво на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, новости, минтруд рф, пособия и выплаты, дети, россия, соцзащита, общество