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Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля
Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля
С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщает Минтруд России. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T09:08
2024-01-16T09:21
материнский капитал
новости
минтруд рф
пособия и выплаты
дети
россия
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщает Минтруд России.Увеличится размер материнского капитала и составит: на первого ребенка – 630,4 тыс рублей, на второго – 833 тыс рублей и на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого – 202,6 тыс рублей.По информации Минтруда, повышение затронет более 20 миллионов граждан, которые получают господдержку.Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Республике Крым Сергей Бугаев в пресс-центре РИА Новости Крым в конце декабря прошлого года уточнял информацию по единому пособию на ребенка в Крыму. В зависимости от доходов семьи оно может быть назначено в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума утверждается постановлением Совета министров Республики Крым. С 1 января 2024 она составит 14 989 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения – 16 338 рублей, и для детей – 15 559 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенкаВ РФ изменили правила выплаты маткапитала: в чем заключаются нововведенияПраво на маткапитал в России получат только дети-граждане РФ по рождению
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материнский капитал, новости, минтруд рф, пособия и выплаты, дети, россия, соцзащита, общество
Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля

Индексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций пройдет с 1 февраля

09:08 16.01.2024 (обновлено: 09:21 16.01.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖительница Крыма смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Жительница Крыма смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщает Минтруд России.

"Индексация пройдет по уровню фактической инфляции – на 7,4%. Будет увеличен размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки", – говорится в сообщении Telegram-канала министерства.

Увеличится размер материнского капитала и составит: на первого ребенка – 630,4 тыс рублей, на второго – 833 тыс рублей и на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого – 202,6 тыс рублей.
По информации Минтруда, повышение затронет более 20 миллионов граждан, которые получают господдержку.
Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Республике Крым Сергей Бугаев в пресс-центре РИА Новости Крым в конце декабря прошлого года уточнял информацию по единому пособию на ребенка в Крыму. В зависимости от доходов семьи оно может быть назначено в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума утверждается постановлением Совета министров Республики Крым. С 1 января 2024 она составит 14 989 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения – 16 338 рублей, и для детей – 15 559 рублей.
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Материнский капиталНовостиМинтруд РФПособия и выплатыдетиРоссияСоцзащитаОбщество
 
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