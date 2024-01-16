Материнский капитал будет увеличен с 1 февраля
Индексация маткапитала, а также других выплат, пособий и компенсаций пройдет с 1 февраля
09:08 16.01.2024 (обновлено: 09:21 16.01.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖительница Крыма смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. С 1 февраля проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций. Об этом сообщает Минтруд России.
"Индексация пройдет по уровню фактической инфляции – на 7,4%. Будет увеличен размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки", – говорится в сообщении Telegram-канала министерства.
Увеличится размер материнского капитала и составит: на первого ребенка – 630,4 тыс рублей, на второго – 833 тыс рублей и на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого – 202,6 тыс рублей.
По информации Минтруда, повышение затронет более 20 миллионов граждан, которые получают господдержку.
Заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Республике Крым Сергей Бугаев в пресс-центре РИА Новости Крым в конце декабря прошлого года уточнял информацию по единому пособию на ребенка в Крыму. В зависимости от доходов семьи оно может быть назначено в размере 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума утверждается постановлением Совета министров Республики Крым. С 1 января 2024 она составит 14 989 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения – 16 338 рублей, и для детей – 15 559 рублей.
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