https://crimea.ria.ru/20231125/kabmin-vydelil-esche-pochti-90-mlrd-rubley-na-edinoe-posobie-na-rebenka-1133035380.html

Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка

Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка

Почти 90 млрд рублей дополнительно направят на выплату пособий по рождению и воспитанию детей из малообеспеченных семей. Соответственное распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T08:17

2023-11-25T08:17

2023-11-25T08:17

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пособия и выплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Почти 90 млрд рублей дополнительно направят на выплату пособий по рождению и воспитанию детей из малообеспеченных семей. Соответственное распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Уточняется, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с ростом числа получателей выплаты. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием 10,3 миллионов детей.Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что для выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, опережающий рост минимального размера оплаты труда, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО в проекте бюджета РФ предусмотрено более 2,5 трлн рублей ежегодно.Единое пособие было введено в России с 1 января 2023 года, объединив ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - МишустинКому могут отказать в едином пособии на детей в КрымуКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, михаил мишустин, россия, новости, соцзащита, закон и право, дети, пособия и выплаты