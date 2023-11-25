https://crimea.ria.ru/20231125/kabmin-vydelil-esche-pochti-90-mlrd-rubley-na-edinoe-posobie-na-rebenka-1133035380.html
Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка
Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка
Почти 90 млрд рублей дополнительно направят на выплату пособий по рождению и воспитанию детей из малообеспеченных семей. Соответственное распоряжение подписал... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T08:17
2023-11-25T08:17
2023-11-25T08:17
правительство россии
михаил мишустин
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пособия и выплаты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Почти 90 млрд рублей дополнительно направят на выплату пособий по рождению и воспитанию детей из малообеспеченных семей. Соответственное распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Уточняется, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с ростом числа получателей выплаты. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием 10,3 миллионов детей.Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что для выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, опережающий рост минимального размера оплаты труда, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО в проекте бюджета РФ предусмотрено более 2,5 трлн рублей ежегодно.Единое пособие было введено в России с 1 января 2023 года, объединив ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - МишустинКому могут отказать в едином пособии на детей в КрымуКак оформить единое пособие на детей без постоянной регистрации в Крыму
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правительство россии, михаил мишустин, россия, новости, соцзащита, закон и право, дети, пособия и выплаты
Кабмин выделил еще почти 90 млрд рублей на единое пособие на ребенка
Правительство выделило еще 90 миллиардов рублей на выплаты единого пособия на детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Почти 90 млрд рублей дополнительно направят на выплату пособий по рождению и воспитанию детей из малообеспеченных семей. Соответственное распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
Уточняется, что дополнительное финансирование потребовалось в связи с ростом числа получателей выплаты. Выделенные средства позволят обеспечить ежемесячным пособием 10,3 миллионов детей.
"Выделить … на финансовое обеспечение в 2023 году выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, установленного Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", – сказано в тексте распоряжения.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил
, что для выплаты пособий по рождению и воспитанию детей, опережающий рост минимального размера оплаты труда, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также поддержку участников СВО в проекте бюджета РФ предусмотрено более 2,5 трлн рублей ежегодно.
Единое пособие было введено в России с 1 января 2023 года, объединив ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки, и родители детей до 17 лет. Выплата назначается семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. В зависимости от ситуации в семье размер пособия на ребёнка может достигать 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. Размер выплаты беременным – 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина.
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