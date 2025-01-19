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Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе
Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2025
Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе
В Севастополе проверят ситуацию с нарушением прав дольщиков, глава Следственного комитета поручил доложить ему о результатах. Об этом сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T11:32
2025-01-19T11:32
2025-01-19T11:32
александр бастрыкин
владимир терентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проверят ситуацию с нарушением прав дольщиков, глава Следственного комитета поручил доложить ему о результатах. Об этом сообщает СК РФ.По информации ведомства, в Следком через соцсети обратилась жительница Севастополя.В Следкоме уточняют, что квартиру завительницы застройщик реализовал третьим лицам. Процессуальная проверка проводится в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Доклад о ее ходе и реализации председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить руководителю ведомства по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиковМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартирВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома
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александр бастрыкин, владимир терентьев, новости, новости крыма, севастополь, долевое строительство, происшествия
Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе
Нарушение прав дольщиков в Севастополе проверяет Следственный комитет России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проверят ситуацию с нарушением прав дольщиков, глава Следственного комитета поручил доложить ему о результатах. Об этом сообщает СК РФ.
По информации ведомства, в Следком через соцсети обратилась жительница Севастополя.
"Заявительница, а также другие граждане, в числе которых многодетные семьи, приобрели квартиры в одном из жилых комплексов, сдача которого планировалась в 2021 году. В мае прошлого года начата передача недвижимости приобретателям, однако до настоящего времени права всех пострадавших, не восстановлены", – сказано в сообщении.
В Следкоме уточняют, что квартиру завительницы застройщик реализовал третьим лицам. Процессуальная проверка проводится в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Доклад о ее ходе и реализации председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить руководителю ведомства по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.
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