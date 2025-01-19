https://crimea.ria.ru/20250119/bastrykin-vzyal-na-kontrol-narushenie-prav-dolschikov-v-sevastopole-1143470105.html

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.01.2025

Бастрыкин взял на контроль нарушение прав дольщиков в Севастополе

В Севастополе проверят ситуацию с нарушением прав дольщиков, глава Следственного комитета поручил доложить ему о результатах. Об этом сообщает СК РФ. РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T11:32

2025-01-19T11:32

2025-01-19T11:32

александр бастрыкин

владимир терентьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе проверят ситуацию с нарушением прав дольщиков, глава Следственного комитета поручил доложить ему о результатах. Об этом сообщает СК РФ.По информации ведомства, в Следком через соцсети обратилась жительница Севастополя.В Следкоме уточняют, что квартиру завительницы застройщик реализовал третьим лицам. Процессуальная проверка проводится в Главном следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Доклад о ее ходе и реализации председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить руководителю ведомства по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму идет процесс восстановления прав обманутых дольщиковМногомиллионная афера: севастополец продал десятки несуществующих квартирВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем Следкома

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, владимир терентьев, новости, новости крыма, севастополь, долевое строительство, происшествия