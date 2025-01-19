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С пляжей Крыма и Кубани за неделю убрали 7,5 тыс тонн загрязненного песка - РИА Новости Крым, 19.01.2025
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С пляжей Крыма и Кубани за неделю убрали 7,5 тыс тонн загрязненного песка
С пляжей Крыма и Кубани за неделю убрали 7,5 тыс тонн загрязненного песка - РИА Новости Крым, 19.01.2025
С пляжей Крыма и Кубани за неделю убрали 7,5 тыс тонн загрязненного песка
С пляжей Крыма и Краснодарского края убрано более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта за неделю. Всего с начала работ на побережье собрали более 168... РИА Новости Крым, 19.01.2025
2025-01-19T11:05
2025-01-19T11:11
новости
новости крыма
крым
севастополь
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. С пляжей Крыма и Краснодарского края убрано более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта за неделю. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта, сообщили в МЧС России.В зоне контроля акватории Керченского пролива обследовано уже более 2 900 квадратных километров, обработано около 43 000 квадратных метров акватории, использованы 4 464 килограмма сорбента, собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, перечислили в ведомстве.В Крыму обследуют около 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 181,237 километра берега, за неделю собрано более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено более 158 тонн.В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За неделю собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено порядка 40 тонн.В Краснодарском крае обследуют 220 километров побережья. За неделю вывезено свыше 7 тысяч тонн отходов.У кормы "Волгонефть-239" собрано почти 14,5 тонны отходов.К корме танкера построена подъездная техническая дорога. Для этого специалисты отсыпали и выровняли более полукилометра пути. Укрепляется внешний обвалочный контур для защиты от штормов, рассказали о ходе работ в МЧС.Откачиваются и вывозятся нефтепродукты с кормы танкера "Волгонефть-239". За неделю вывезены более 2 000 тонн мазута. Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы ж/д составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января, напомнили в ведомстве.Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212".На прошедшей неделе к обследованию привлекались более 40 специалистов МЧС России и 10 единиц техники. В зоне ликвидации ЧС ведутся непрерывный мониторинг окружающей среды, лабораторные исследования воздуха, почвы, питьевой и морской воды, подчеркнули в МЧС.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеСпасение птиц от мазута в Керчи: как работают волонтерыПочти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
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новости, новости крыма, крым, севастополь, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), разлив нефтепродуктов в черном море
С пляжей Крыма и Кубани за неделю убрали 7,5 тыс тонн загрязненного песка

С пляжей Крыма и Кубани за неделю убрали более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

11:05 19.01.2025 (обновлено: 11:11 19.01.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевУборка загрязненного песка с пляжей после разлива нефтепродуктов
Уборка загрязненного песка с пляжей после разлива нефтепродуктов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. С пляжей Крыма и Краснодарского края убрано более 7,5 тысяч тонн загрязненного песка и грунта за неделю. Всего с начала работ на побережье собрали более 168 тысяч тонн грунта, сообщили в МЧС России.
В зоне контроля акватории Керченского пролива обследовано уже более 2 900 квадратных километров, обработано около 43 000 квадратных метров акватории, использованы 4 464 килограмма сорбента, собраны 25 тонн нефтесодержащей жидкости, перечислили в ведомстве.
В Крыму обследуют около 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 181,237 километра берега, за неделю собрано более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено более 158 тонн.
В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За неделю собрано более 21 тонны загрязненного песка и грунта, вывезено порядка 40 тонн.
В Краснодарском крае обследуют 220 километров побережья. За неделю вывезено свыше 7 тысяч тонн отходов.
У кормы "Волгонефть-239" собрано почти 14,5 тонны отходов.
К корме танкера построена подъездная техническая дорога. Для этого специалисты отсыпали и выровняли более полукилометра пути. Укрепляется внешний обвалочный контур для защиты от штормов, рассказали о ходе работ в МЧС.
Откачиваются и вывозятся нефтепродукты с кормы танкера "Волгонефть-239". За неделю вывезены более 2 000 тонн мазута. Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы ж/д составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января, напомнили в ведомстве.
Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212".
На прошедшей неделе к обследованию привлекались более 40 специалистов МЧС России и 10 единиц техники. В зоне ликвидации ЧС ведутся непрерывный мониторинг окружающей среды, лабораторные исследования воздуха, почвы, питьевой и морской воды, подчеркнули в МЧС.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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