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В Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте

В Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте - РИА Новости Крым, 19.01.2025

В Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте

В Крыму утром в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 2,8 с эпицентром в Ялтинском районе. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии РИА Новости Крым, 19.01.2025

2025-01-19T12:13

2025-01-19T12:13

2025-01-19T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Крыму утром в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 2,8 с эпицентром в Ялтинском районе. Об этом сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Марина Бондарь.12 января вблизи Крыма произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что землетрясение зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге.11 октября прошлого года сильное землетрясение произошло в юго-западной части Черного моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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