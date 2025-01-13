Рейтинг@Mail.ru
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250113/zemletryasenie-u-kryma-pochuvstvovali-pchely-1143289854.html
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
Землетрясение у берегов Крыма, которое произошло накануне, зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге. Об этом в комментарии РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T20:11
2025-01-13T20:11
эксклюзивы риа новости крым
карадаг
пчелы
природа
александр вольвач
землетрясение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/14/1128842618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_30aad51918981959b934df4e89be4f57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение у берегов Крыма, которое произошло накануне, зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Как рассказал ученый, в задней части спинки у пчелы находятся клетки с очень высоким содержанием железа, это заменяет пчелам компас и помогает ориентироваться в пространстве. Кроме того, эта особенность делает пчел чувствительными к изменениям геомагнитного поля и позволяет их использовать в качестве своеобразного индикатора землетрясений.Пчелы – это особи, которые между собой "разговаривают", используя магнитное поле, и когда их поведение меняется, возникают характерные изменения уровня шума, это дает основания говорить о неких предвестниках землетрясения, отметил собеседник.При этом сами пчелы не знают, что будет землетрясение, они не пытаются никуда улететь, ученые их наблюдают как биологический источник, при этом биологический компонент остается вспомогательным. И возник-то случайно: рядом с одной из магнитовариационных станций находилась пасека.По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Петра Шебалина, радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в он рассказал в комментарии РИА Новости Крым. Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
карадаг
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/14/1128842618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8e7dd7a7412d189a19e0e21f26497e0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карадаг, пчелы, природа, александр вольвач, землетрясение
Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы

Землетрясение у Крыма "зарегистрировали" пчелы на Карадаге

20:11 13.01.2025
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкПодготовка к сбору меда на пасеке
Подготовка к сбору меда на пасеке - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости . Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение у берегов Крыма, которое произошло накануне, зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
Как рассказал ученый, в задней части спинки у пчелы находятся клетки с очень высоким содержанием железа, это заменяет пчелам компас и помогает ориентироваться в пространстве. Кроме того, эта особенность делает пчел чувствительными к изменениям геомагнитного поля и позволяет их использовать в качестве своеобразного индикатора землетрясений.

"Наш специальный "пчелиный центр" расположен на Карадаге. Там мы проводим исследования. И все землетрясения, что были – и в Форосе в 22 июня 2023 года, и в районе Керчи – не только вчера, но и в прошлом году, 1 сентября, когда было 4 балла, все эти три землетрясения пчелы "регистрируют", – сообщил Вольвач.

Пчелы это особи, которые между собой "разговаривают", используя магнитное поле, и когда их поведение меняется, возникают характерные изменения уровня шума, это дает основания говорить о неких предвестниках землетрясения, отметил собеседник.

"По поведению пчел за несколько дней видно, что, возможно, будет землетрясение. Видеть и слышать, предвещать большие землетрясения пчелы могут", – уверен Вольвач.

При этом сами пчелы не знают, что будет землетрясение, они не пытаются никуда улететь, ученые их наблюдают как биологический источник, при этом биологический компонент остается вспомогательным. И возник-то случайно: рядом с одной из магнитовариационных станций находилась пасека.
По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Петра Шебалина, радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в он рассказал в комментарии РИА Новости Крым.
Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
История крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
Землетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКарадагПчелыПриродаАлександр ВольвачЗемлетрясение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:51Крымский мост открыт для проезда автотранспорта
21:51Сколько крымчан и когда совершат хадж в 2025 году
21:34Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:31Погиб на Луганском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
21:16ОРВИ и грипп в Крыму и Севастополе – результаты оперативного контроля
20:54Воздушная тревога объявлена в Севастополе
20:54Для вывоза собранного в Черном море мазута использовали грузовой поезд
20:29Крымский мост закрыт для движения автотранспорта
20:23В Севастополе остановили движение морского транспорта
20:11Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
19:51Почти 80 млн выделили на ликвидацию выброса мазута в Севастополе
19:31Автобус влетел в дерево в Евпатории после столкновения с грузовиком
19:10В Саках достроили современные очистные сооружения
18:48Ялта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники
18:25Корональная дыра на Солнце вызовет магнитные бури и полярные сияния
18:07"Вторая жизнь" мазута: как в Крыму делают удобрения из нефти
17:43Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза
17:31В Херсонской области усилят систему ПВО
17:11Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
16:43Две женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
Лента новостейМолния