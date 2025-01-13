https://crimea.ria.ru/20250113/zemletryasenie-u-kryma-pochuvstvovali-pchely-1143289854.html

Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы

Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы

Землетрясение у берегов Крыма, которое произошло накануне, зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге. Об этом в комментарии РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T20:11

2025-01-13T20:11

2025-01-13T20:11

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карадаг

пчелы

природа

александр вольвач

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение у берегов Крыма, которое произошло накануне, зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.Как рассказал ученый, в задней части спинки у пчелы находятся клетки с очень высоким содержанием железа, это заменяет пчелам компас и помогает ориентироваться в пространстве. Кроме того, эта особенность делает пчел чувствительными к изменениям геомагнитного поля и позволяет их использовать в качестве своеобразного индикатора землетрясений.Пчелы – это особи, которые между собой "разговаривают", используя магнитное поле, и когда их поведение меняется, возникают характерные изменения уровня шума, это дает основания говорить о неких предвестниках землетрясения, отметил собеседник.При этом сами пчелы не знают, что будет землетрясение, они не пытаются никуда улететь, ученые их наблюдают как биологический источник, при этом биологический компонент остается вспомогательным. И возник-то случайно: рядом с одной из магнитовариационных станций находилась пасека.По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Петра Шебалина, радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в он рассказал в комментарии РИА Новости Крым. Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

карадаг

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2025

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

карадаг, пчелы, природа, александр вольвач, землетрясение