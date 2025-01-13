Землетрясение у Крыма почувствовали пчелы
Землетрясение у Крыма "зарегистрировали" пчелы на Карадаге
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение у берегов Крыма, которое произошло накануне, зарегистрировали пчелы на специальной станции, которая расположена на Карадаге. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач.
Как рассказал ученый, в задней части спинки у пчелы находятся клетки с очень высоким содержанием железа, это заменяет пчелам компас и помогает ориентироваться в пространстве. Кроме того, эта особенность делает пчел чувствительными к изменениям геомагнитного поля и позволяет их использовать в качестве своеобразного индикатора землетрясений.
"Наш специальный "пчелиный центр" расположен на Карадаге. Там мы проводим исследования. И все землетрясения, что были – и в Форосе в 22 июня 2023 года, и в районе Керчи – не только вчера, но и в прошлом году, 1 сентября, когда было 4 балла, все эти три землетрясения пчелы "регистрируют", – сообщил Вольвач.
Пчелы – это особи, которые между собой "разговаривают", используя магнитное поле, и когда их поведение меняется, возникают характерные изменения уровня шума, это дает основания говорить о неких предвестниках землетрясения, отметил собеседник.
"По поведению пчел за несколько дней видно, что, возможно, будет землетрясение. Видеть и слышать, предвещать большие землетрясения пчелы могут", – уверен Вольвач.
При этом сами пчелы не знают, что будет землетрясение, они не пытаются никуда улететь, ученые их наблюдают как биологический источник, при этом биологический компонент остается вспомогательным. И возник-то случайно: рядом с одной из магнитовариационных станций находилась пасека.
По мнению директора Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондента РАН, доктора физико-математических наук Петра Шебалина, радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в он рассказал в комментарии РИА Новости Крым.
Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.
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