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Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море - РИА Новости Крым, 13.01.2025

Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

Радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 13.01.2025

2025-01-13T14:02

2025-01-13T14:02

2025-01-13T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.При этом, по его словам, даже если сильное землетрясение и произойдет, то нет оснований опасаться, что это повлечет за собой чрезвычайно разрушительные последствия."Начиная уже с 1970-х годов, а тем более с 1997 года, строительство учитывает возможность землетрясений на территории Керченского и Таманского полуостровов, строительные нормы такие, что даже при восьмибалльном землетрясении строения не получат серьезных разрушений", - заверил Шебалин. И добавил: "Не думаю, что нужно опасаться чего-то серьезного".Точной периодичности подземных толчков нет, поэтому бояться, что спустя сто лет в Крыму может повториться мощное землетрясение такое же, как в Ялте в 1927 году, не стоит, добавил сейсмолог.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Крыма, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма, очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если в Сочи жители ощущали подземные толчки, значит они были не менее 4 баллов.Также он заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

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