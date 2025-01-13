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Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море - РИА Новости Крым, 13.01.2025
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Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море - РИА Новости Крым, 13.01.2025
Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
Радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в комментарии... РИА Новости Крым, 13.01.2025
2025-01-13T14:02
2025-01-13T13:57
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петр шебалин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.При этом, по его словам, даже если сильное землетрясение и произойдет, то нет оснований опасаться, что это повлечет за собой чрезвычайно разрушительные последствия."Начиная уже с 1970-х годов, а тем более с 1997 года, строительство учитывает возможность землетрясений на территории Керченского и Таманского полуостровов, строительные нормы такие, что даже при восьмибалльном землетрясении строения не получат серьезных разрушений", - заверил Шебалин. И добавил: "Не думаю, что нужно опасаться чего-то серьезного".Точной периодичности подземных толчков нет, поэтому бояться, что спустя сто лет в Крыму может повториться мощное землетрясение такое же, как в Ялте в 1927 году, не стоит, добавил сейсмолог.Накануне землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Крыма, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма, очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если в Сочи жители ощущали подземные толчки, значит они были не менее 4 баллов.Также он заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой
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землетрясение в крыму, землетрясение, крым, новости крыма, сейсмология, петр шебалин, мнения, стихия, черное море
Землетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

Землетрясения в Крыму и Сочи не повлекут сильного увеличения сейсмоактивности - РАН

14:02 13.01.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Радикального увеличения сейсмической активности вблизи Крыма после ощутимых толков в Сочи и землетрясения в Черном море ожидать не стоит. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Петр Шебалин.
"Действительно, прошла серия слабых землетрясений: вчера было землетрясение магнитудой 4,2 - 4,3 в море, напротив Керченского пролива, еще было землетрясение магнитудой 3,5 на центральном Кавказе, чуть раньше - два землетрясения в Сочи. Да, небольшая активизация наблюдается на большом протяжении, но на данный момент нет оснований говорить, что это может привести к радикальному увеличению сейсмической активности, к возникновению действительно сильного разрушительного землетрясения", - сказал Шебалин.
При этом, по его словам, даже если сильное землетрясение и произойдет, то нет оснований опасаться, что это повлечет за собой чрезвычайно разрушительные последствия.
"Начиная уже с 1970-х годов, а тем более с 1997 года, строительство учитывает возможность землетрясений на территории Керченского и Таманского полуостровов, строительные нормы такие, что даже при восьмибалльном землетрясении строения не получат серьезных разрушений", - заверил Шебалин. И добавил: "Не думаю, что нужно опасаться чего-то серьезного".
Точной периодичности подземных толчков нет, поэтому бояться, что спустя сто лет в Крыму может повториться мощное землетрясение такое же, как в Ялте в 1927 году, не стоит, добавил сейсмолог.
"Оснований (опасаться сильного землетрясения – ред.) никаких нет, потому что точных расчетов по поводу сильных разрушительных землетрясений раз в 100 лет в Крыму не было никогда", - сказал он, отметив, что некой столетней периодичности в мировой сейсмологии нет, а если какая периодичность и может прослеживаться, то в районе 50-52 лет.
Накануне землетрясение магнитудой 4,2 произошло вблизи Крыма, сообщается на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма, очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.
Ранее сейсмолог Андрей Бессмертный в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что если в Сочи жители ощущали подземные толчки, значит они были не менее 4 баллов.
Также он заявил, что связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, а значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, а именно до Керчи.
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