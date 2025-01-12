https://crimea.ria.ru/20250112/seriya-zemletryaseniy-v-sochi---zhdat-li-v-krymu-podzemnykh-tolchkov-1143261448.html

Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков

Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков - РИА Новости Крым, 12.01.2025

Серия землетрясений в Сочи - ждать ли в Крыму подземных толчков

Докатится ли волна землетрясений в Краснодарском крае до Крыма, в комментарии РИА Новости Крым рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального... РИА Новости Крым, 12.01.2025

2025-01-12T12:37

2025-01-12T12:37

2025-01-12T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Докатится ли волна землетрясений в Краснодарском крае до Крыма, в комментарии РИА Новости Крым рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.Огромное количество землетрясений в мире за суткиСогласно данным Евразийского сейсмического центра, за сутки, с 9 утра 11 января до 9 утра 12 января, произошло около сотни землетрясений. За неделю их было уже более 800. Накануне утром и вечером подземные толчки фиксировали в Краснодарском крае, в частности в Сочи. Согласно данным Евро-Средиземноморского сейсмологического центра, за минувшие 24 часа несколько землетрясений произошло в Турции и Греции, в том числе на острове Крит, Италии, Испании, Румынии, на Азорских островах (Португалия), в Чили и Аргентине, Индонезии, США (штаты Оклахома, Невада, Калифорния) и Мексике. Потрясло также Таджикистан, Армении и районы ряда других стран.Уровень глобальной сейсмической активности в воскресенье, 12 января специалисты сейсмоцентров оценивают как "очень высокий".По словам сейсмолога Андрея Бессмертного, все это - следствие закономерных процессов планетарного масштаба."И если посмотреть во внутригодовом режиме, то сейсмическая активность приурочена к началу года. Есть такая закономерность, что сейсмические события больше всего происходят в зимне-весенний период", – добавил он.В этом смысле Крым, по словам Андрея Бессмертного, не исключение.Когда затрясет КрымКрымчане не ощущают всех этих "стандартных" для зимы и весны землетрясений из-за расположения полуострова, говорит ученый. Явных предпосылок для формирования напряженности в Крымском регионе нет и сейчас, сказал он."Потому что мы находимся на краю той плиты, которая активна", – пояснил ученый.Речь об Анатолийской континентальной тектонической плите, которая почти вся расположена на территории Турции. Также "деятельной" в это время года является Кавказская плита."Одна пытается на северо-восток перемещаться, а другая к западу. И Турцию сильно трясет, потому что они в эпицентре сдвига этих плит. За счет этого последнее сейсмическое глобальное и очень трагическое событие в Турции произошло зимой 2023 года. Там перемещение выразилось даже в изменении рельефа", – сказал Бессмертный.Однако связь Крыма с Кавказскими сейсмическими событиями, безусловно, есть, сказал ученый. А значит, последствия толчков в Краснодарском крае могут "докатываться" до нашего полуострова, просто крымчане их не ощущают, сказал Бессмертный."Те события, которые в Сочи произошли, могли ощущаться Керченским полуостровом. Могло дойти до Керчи, учитывая расстояния. На дальше – очень маловероятно. Так как есть такое понятие, как поглощение сейсмической волны. Чем дальше она откатывается, тем меньше ее энергия и, соответственно, меньшие последствия она приносит земной поверхности. Мы это просто не почувствуем, это толчки до 2 баллов", – пояснил ученый.В то же время западнее от Керченского полуострова в Крыму есть "свои тектонические нарушения, вдоль которых тоже возникают сейсмические события", заметил Андрей Бессмертный."Но они не связаны с Кавказом и Турцией. Это самостоятельные очаги", – уточнил он.По словам ученого, минувший 2024 год показал в целом "достаточную устойчивость и пониженную сейсмическую устойчивость" в Крыму. Но исключать того, что ощутимые подземные толчки сотрясут полуостров в ближайшие два года нельзя, считает он."Есть такая закономерность, что 100 лет у нас период между землетрясениями. В 1927 году было последнее, которое задокументировано. И 2027 год не за горами", – заключил ученый.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясениями занимается Бог: как в Крыму следят за сейсмикой

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

землетрясение, сочи, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости, кубань, краснодарский край, андрей бессмертный