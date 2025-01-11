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Новое землетрясение в Сочи - что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Новое землетрясение в Сочи - что известно
Новое землетрясение в Сочи - что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Новое землетрясение в Сочи - что известно
Жители Сочи вновь сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных районах города, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T21:17
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сочи
землетрясение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Жители Сочи вновь сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных районах города, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе.Утром субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.Вечером подземные толчки повторились. По словам очевидцев, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.Как уточнила РИА Новости Карпович, ощутимость вечерних подземных толчков примерно четыре – пять баллов, магнитуда еще уточняется, эпицентр там же, где подземные толчки ощущались утром – в стороне Лазаревского района курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человекБолее 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТибетеЗемлетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции
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сочи, землетрясение, новости, кубань
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Новое землетрясение в Сочи - что известно

В Сочи снова произошли подземные толчки

21:17 11.01.2025 (обновлено: 21:25 11.01.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Жители Сочи вновь сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных районах города, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Утром субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.
Вечером подземные толчки повторились. По словам очевидцев, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.
"Да, сейчас поступают звонки от жителей, это было в центре, толчок был… они буквально начались где-то минуты четыре назад, массовые сейчас прозвоны граждан", - сказала оператор ЕДДС.
Как уточнила РИА Новости Карпович, ощутимость вечерних подземных толчков примерно четыре – пять баллов, магнитуда еще уточняется, эпицентр там же, где подземные толчки ощущались утром – в стороне Лазаревского района курорта.
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Заголовок открываемого материала
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