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Новое землетрясение в Сочи - что известно
Новое землетрясение в Сочи - что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Новое землетрясение в Сочи - что известно
Жители Сочи вновь сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных районах города, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T21:17
2025-01-11T21:17
2025-01-11T21:25
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новости
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Жители Сочи вновь сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных районах города, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе.Утром субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.Вечером подземные толчки повторились. По словам очевидцев, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.Как уточнила РИА Новости Карпович, ощутимость вечерних подземных толчков примерно четыре – пять баллов, магнитуда еще уточняется, эпицентр там же, где подземные толчки ощущались утром – в стороне Лазаревского района курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человекБолее 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТибетеЗемлетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сочи, землетрясение, новости, кубань
Материал дополняется
Новое землетрясение в Сочи - что известно
В Сочи снова произошли подземные толчки
21:17 11.01.2025 (обновлено: 21:25 11.01.2025)