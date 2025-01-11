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Новое землетрясение в Сочи - что известно

Новое землетрясение в Сочи - что известно - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Новое землетрясение в Сочи - что известно

Жители Сочи вновь сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных районах города, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T21:17

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сочи

землетрясение

новости

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Жители Сочи вновь сообщают о подземных толчках, которые ощущают в разных районах города, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе.Утром субботу в Сочи в течение нескольких часов произошла серия землетрясений магнитудой до 3,5. О подземных толчках в соцсетях сообщали жители разных районов курортного региона. Сообщений о разрушениях не поступало, отметили в экстренных службах.Вечером подземные толчки повторились. По словам очевидцев, землетрясение произошло в Центральном районе курорта, в микрорайоне Бытха.Как уточнила РИА Новости Карпович, ощутимость вечерних подземных толчков примерно четыре – пять баллов, магнитуда еще уточняется, эпицентр там же, где подземные толчки ощущались утром – в стороне Лазаревского района курорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших от землетрясения в Тибете выросло до 61 тысячи человекБолее 500 афтершоков зафиксировали после землетрясения в ТибетеЗемлетрясение с эпицентром на курорте Аланья произошло в Турции

сочи

кубань

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, землетрясение, новости, кубань