https://crimea.ria.ru/20250111/muzhchina-snyal-shubu-so-spyaschey-v-sugrobe-netrezvoy-zhenschiny-v-izhevske-1143254297.html

Мужчина снял шубу со спящей в сугробе нетрезвой женщины в Ижевске

Мужчина снял шубу со спящей в сугробе нетрезвой женщины в Ижевске - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Мужчина снял шубу со спящей в сугробе нетрезвой женщины в Ижевске

Пять лет лишения свободы грозит жителю Ижевска, который завел к себе в общежитие пьяную женщину, спавшую в сугробе, украл ее шубу и выгнал на улицу, сообщает... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T17:13

2025-01-11T17:13

2025-01-11T17:31

происшествия

ижевск

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Пять лет лишения свободы грозит жителю Ижевска, который завел к себе в общежитие пьяную женщину, спавшую в сугробе, украл ее шубу и выгнал на улицу, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии."Отделом по обслуживанию территории Индустриального района Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража) по факту хищения у местной жительницы норковой шубы и мобильного телефона. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего неработающего, ранее судимого мужчину", - говорится в релизе ведомства.По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый увидел пьяную женщину, спящую на улице. Он завел ее в общежитие, достал из карманов шубы телефон и паспорт, после чего продал мобильник соседу. Разбудив незнакомку, мужчина пригласил ее в свою комнату, и в ходе возникшего между ними конфликта он выгнал потерпевшую на улицу, а шубу также продал соседу. Общий ущерб составил 86 тысяч рублей."В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ижевск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ижевск, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), новости