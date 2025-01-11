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В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута
В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута
В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T16:31
2025-01-11T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Следы нефтепродуктов найдены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. К местам обнаружения мазута направляются силы и средства для очистки участков. Всего работают 734 человека и более 134 единицы техники, уточнили в МЧС России.По информации крымского главка МЧС, водную поверхность и прибрежные территории патрулируют все подразделения "КРЫМ-СПАС".Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко в составе рабочей группы под руководством председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка побывал в Евпатории и в Сакском районе полуострова, где проконтролировал ход работ по ликвидации ЧС.Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются.Ранее в субботу сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута

МЧС удвоило число мониторинговых групп в Крыму из-за выброса мазута

16:31 11.01.2025 (обновлено: 16:32 11.01.2025)
 
© МЧС Республики КрымПродолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов
Продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Для мониторинга обстановки задействованы 19 морских судов и авиация. В 2 раза - до 178 увеличено количество мониторинговых групп. Сегодня выявлены факты обнаружения нефтепродуктов в 6 муниципалитетах общей протяженностью 16,28 километров", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Следы нефтепродуктов найдены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. К местам обнаружения мазута направляются силы и средства для очистки участков. Всего работают 734 человека и более 134 единицы техники, уточнили в МЧС России.
По информации крымского главка МЧС, водную поверхность и прибрежные территории патрулируют все подразделения "КРЫМ-СПАС".
"Сегодня все подразделения "КРЫМ-СПАС" вышли на патрулирование водной поверхности и прибрежной территории. Осмотр проводится с воздуха и с воды. От МЧС Республики Крым задействовано более 30 человек, 7 единиц техники, в том числе 5 плавсредств", - сообщили в ведомстве в субботу.
Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко в составе рабочей группы под руководством председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка побывал в Евпатории и в Сакском районе полуострова, где проконтролировал ход работ по ликвидации ЧС.
"Участники рабочей группы осмотрели акваторию при помощи беспилотного летательного аппарата, а также ознакомились с предложениями спасателей в борьбе с мазутом", - добавили в пресс-службе.
Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются.
Ранее в субботу сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.
Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.
Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.
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