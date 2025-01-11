https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-uvelichili-chislo-monitoringovykh-grupp-iz-za-vybrosa-mazuta-1143253746.html

В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута

В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Крыму увеличили число мониторинговых групп из-за выброса мазута

В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T16:31

2025-01-11T16:31

2025-01-11T16:32

танкер

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. В Крыму МЧС России наращивает силы и средства для ликвидации разлива нефтепродуктов с танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе , вдвое увеличено число мониторинговых групп. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Следы нефтепродуктов найдены в акватории моря и на побережье в Керчи, Евпатории, Ялте, Сакском, Черноморском, Ленинском районах и на острове Тузла. К местам обнаружения мазута направляются силы и средства для очистки участков. Всего работают 734 человека и более 134 единицы техники, уточнили в МЧС России.По информации крымского главка МЧС, водную поверхность и прибрежные территории патрулируют все подразделения "КРЫМ-СПАС".Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Алексей Еременко в составе рабочей группы под руководством председателя Совмина РК Юрия Гоцанюка побывал в Евпатории и в Сакском районе полуострова, где проконтролировал ход работ по ликвидации ЧС.Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов продолжаются.Ранее в субботу сообщалось, что новые выбросы нефтепродуктов обнаружены в Керчи в районе набережной и городских пляжей.Как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, в Крыму выявлено 13 очагов загрязнения в Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах. Мазут убирают более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад.Единичные выбросы мазута нашли в Феодосии на берегу Коктебельского залива, сообщал в субботу глава местной администрации Игорь Ткаченко. В Черноморском районе мазут нашли на берегу в Знаменском, Громово и Окуневке. В регионе введен режим угрозы ЧС муниципального характера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеУколы и сорбент: как в Крыму лечат пострадавших от мазута редких птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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