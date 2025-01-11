https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-vyyavili-13-ochagov-zagryazneniya-mazutom-1143249837.html

В Крыму выявили 13 очагов загрязнения мазутом

В Крыму выявили 13 очагов загрязнения мазутом - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Крыму выявили 13 очагов загрязнения мазутом

13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма в субботу. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T13:17

2025-01-11T13:17

2025-01-11T13:25

крым

черноморский район

александр дудинов

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

черное море

экология

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма в субботу. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, уборкой нефтепродуктов занимается более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад. Ведется тщательный мониторинг береговой линии от Керчи до Черноморского района.По данным главы администрации Черноморского района Александра Дудинова, выбросы мазута обнаружены в трех прибрежных селах. По его словам, уборка побережья идет на береговой линии Окуневского сельского поселения.В субботу в Феодосии на берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. В других прибрежных населенных пунктах городского округа берег чисты, сообщал глава администрации Игорь Ткаченко.В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута. По данным главы районной администрации Александра Дудинова, ситуация "неприятная, но контролируемая".В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта, сообщали в МЧС России. Как ранее отметил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда.10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Севастополе: как убирают побережье и защищают птицУстрицы и мидии в Черном море: что будет с урожаем после выброса мазута"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в Севастополе

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крым

черноморский район

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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