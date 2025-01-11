В Крыму выявили 13 очагов загрязнения мазутом
В Крыму обнаружили 13 очагов загрязнения мазутом в пяти районах – власти
13:17 11.01.2025 (обновлено: 13:25 11.01.2025)
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра ДудиноваУборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. 13 очагов загрязнения побережья обнаружено в пяти районах Крыма в субботу. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"На данный момент в пяти муниципальных образованиях – Керчи, Евпатории, Ленинском, Сакском и Черноморском районах – выявлено 13 очагов загрязнения", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, уборкой нефтепродуктов занимается более 700 человек и свыше 100 единиц техники, а количество мониторинговых групп увеличилось до 180 бригад. Ведется тщательный мониторинг береговой линии от Керчи до Черноморского района.
По данным главы администрации Черноморского района Александра Дудинова, выбросы мазута обнаружены в трех прибрежных селах. По его словам, уборка побережья идет на береговой линии Окуневского сельского поселения.
"Фракции мазута обнаружены вдоль побережья в Знаменском, Громово и Окуневке. Администрацией района были подготовлены мешки и перчатки для сбора нефтепродуктов. Уборка прошла на территории от замка "Викинг" до пляжа села Знаменское", - уточнил он в Telegram-канале.
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра ДудиноваУборка мазута в Черноморском районе Крыма
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Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра ДудиноваУборка мазута в Черноморском районе Крыма
2 из 4
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра ДудиноваУборка мазута в Черноморском районе Крыма
3 из 4
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра ДудиноваУборка мазута в Черноморском районе Крыма
4 из 4
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
1 из 4
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
2 из 4
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
3 из 4
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
4 из 4
Уборка мазута в Черноморском районе Крыма
© Telegram-канал главы администрации Черноморского района Александра Дудинова
В субботу в Феодосии на берегу Коктебельского залива обнаружены единичные выбросы мазута. В других прибрежных населенных пунктах городского округа берег чисты, сообщал глава администрации Игорь Ткаченко.
В субботу в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы ЧС после обнаружения пятен мазута. По данным главы районной администрации Александра Дудинова, ситуация "неприятная, но контролируемая".
В Крыму за сутки очищены от нефтепродуктов свыше 146 километров берега, собрано более 342 тонн загрязненного песка и грунта, сообщали в МЧС России. Как ранее отметил глава Крыма Сергей Аксенов, для мониторинга ситуации у полуострова привлекут дроны и маломерные суда.
10 января с кормы танкера "Волгонефть 239", которую после крушения прибило к берегу в районе Тамани, начался выброс нефтепродуктов. Образовалось большое нефтяное пятно площадью более двух тысяч метров, которое ограждают бонами и ликвидируют биосорбентами.
Накануне президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани - читайте здесь.
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