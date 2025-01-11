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В ДНР освободили Шевченко - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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В ДНР освободили Шевченко
В ДНР освободили Шевченко - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В ДНР освободили Шевченко
В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T12:25
2025-01-11T12:33
новости сво
донецкая народная республика (днр)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
министерство обороны рф
группировка войск "центр"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко. Об этом сообщается в сводке Минобороны.На этом направлении боев разбиты три механизированные бригады ВСУ и бригада нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое. Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское и Курахово в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ – данные за неделюУкраину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта
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РИА Новости Крым
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новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, министерство обороны рф, группировка войск "центр"
В ДНР освободили Шевченко

Село Шевченко в ДНР перешло под контроль российских войск

12:25 11.01.2025 (обновлено: 12:33 11.01.2025)
 
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Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко. Об этом сообщается в сводке Минобороны.
"В результате решительных действий подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
На этом направлении боев разбиты три механизированные бригады ВСУ и бригада нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое.
Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.
За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское и Курахово в ДНР.
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