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В ДНР освободили Шевченко

В ДНР освободили Шевченко - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В ДНР освободили Шевченко

В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике российские войска освободили село Шевченко. Об этом сообщается в сводке Минобороны.На этом направлении боев разбиты три механизированные бригады ВСУ и бригада нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое. Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий.За неделю российские военные освободили населенные пункты Надия в Луганской Народной Республике, а также Даченское и Курахово в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоссальные потери ВСУ – данные за неделюУкраину сажают на голодный паек: что показал прощальный "Рамштайн"Генштаб ВСУ признал сложную ситуацию боевиков на всей линии фронта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, министерство обороны рф, группировка войск "центр"