https://crimea.ria.ru/20250111/rossiya-i-belorussiya-nachnut-vzaimno-priznavat-vizy-drug-druga-1143243220.html

Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Россия и Белоруссия начнут взаимно признавать визы друг друга

11 января 2025 года вступает в силу соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз, которое было подписано 19 июня 2020 года. Об этом... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T10:27

2025-01-11T10:27

2025-01-11T10:27

россия

белоруссия

общество

граница

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110972/37/1109723733_0:33:740:449_1920x0_80_0_0_0a2507c5f44ec29b3197eb483b6ca7b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. 11 января 2025 года вступает в силу соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз, которое было подписано 19 июня 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа Республики Беларусь."Соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств – участников Договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан Беларуси и России", - говорится в сообщении.Стороны договора выполнили для этого все необходимые внутригосударственные процедуры, прописанные в документе. В соответствии с Соглашением стороны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории Республики Беларусь и Российской Федерации, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.Кроме того, соглашение также оговаривает права граждан, имеющих право на безвизовый въезд на территорию государств.В том случае, если безвизовый режим введен только на территории одной из стран, для въезда в другую страну Союзного государства потребуется виза.В МИД республики уточнили, что въезд на территории стран будет возможен как через международные пункты пропуска через границу, так и по используемым путям железнодорожного и воздушного сообщений, а также на путях автомобильного сообщения, перечисленных в приложении к соглашению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разместим и нацелим: Лукашенко об "Орешнике" в Белоруссии Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасностиРоссия и Белоруссия формируют единый энергорынок

россия

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия, общество, граница, новости