https://crimea.ria.ru/20250111/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-spustya-tri-chasa--situatsiya-seychas-1143244354.html

Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас

Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас

На Крымском мосту в 03:00 восстановили движение автомобилей после трех часов ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T07:12

2025-01-11T07:12

2025-01-11T07:12

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в 03:00 восстановили движение автомобилей после трех часов ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.После запуска движения проезд по мостовому переходу, а также к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани, свободен.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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керчь

тамань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма