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Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 11.01.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас
Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас - РИА Новости Крым, 11.01.2025
Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас
На Крымском мосту в 03:00 восстановили движение автомобилей после трех часов ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T07:12
2025-01-11T07:12
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
краснодарский край
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в 03:00 восстановили движение автомобилей после трех часов ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.После запуска движения проезд по мостовому переходу, а также к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани, свободен.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Крымский мост открыли для проезда спустя три часа – ситуация сейчас

Крымский мост открыли для движения транспорта

07:12 11.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в 03:00 восстановили движение автомобилей после трех часов ограничений. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
После запуска движения проезд по мостовому переходу, а также к досмотровым пунктам со стороны Керчи и Тамани, свободен.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для транспорта из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
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