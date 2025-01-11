https://crimea.ria.ru/20250111/v-trekh-aeroportakh-vveli-ogranicheniya-dlya-bezopasnosti-1143245007.html

В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

В трех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

Запрет на прием и отправку самолетов в субботу введен в аэропортах в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T08:32

2025-01-11T08:32

2025-01-11T08:37

росавиация

авиация

аэропорт

казань

нижнекамск

ульяновск

новости

безопасность

россия

логистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/0a/1137987951_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_26d208a582cea49e3e7082c67d692314.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Запрет на прием и отправку самолетов в субботу введен в аэропортах в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщила Росавиация.Такое решение связано с безопасностью полетов, пояснили в ведомстве.На данный момент воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - заверили в Росавиации.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

казань

нижнекамск

ульяновск

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росавиация, авиация, аэропорт, казань, нижнекамск, ульяновск, новости, безопасность, россия, логистика