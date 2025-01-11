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В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости Крым, 11.01.2025
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
Запрет на прием и отправку самолетов в субботу введен в аэропортах в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T08:32
2025-01-11T08:32
2025-01-11T08:37
росавиация
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Запрет на прием и отправку самолетов в субботу введен в аэропортах в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска, сообщила Росавиация.Такое решение связано с безопасностью полетов, пояснили в ведомстве.На данный момент воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", - заверили в Росавиации.85 беспилотников в течение ночи сбили над Крымом, Черным и Азовским морями, а также Краснодарским краем, Воронежской, Белгородской, Курской и Тамбовской областями, сообщали ранее в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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росавиация, авиация, аэропорт, казань, нижнекамск, ульяновск, новости, безопасность, россия, логистика
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска ввели ограничения на полеты
08:32 11.01.2025 (обновлено: 08:37 11.01.2025)