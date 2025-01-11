https://crimea.ria.ru/20250111/32-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1143244706.html
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.01.2025
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2025
2025-01-11T08:00
2025-01-11T08:00
2025-01-11T08:24
крым
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
черное море
азовское море
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, по шестнадцать беспилотников сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, четыре – над Белгородской областью, один над Курской областью и два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области, добавили в оборонном ведомстве.В городе Котовск Тамбовской области БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. В результате атаки ранены люди, незначительно повреждены здания. Средства ПВО работали в ночь на субботу и над Анапой. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, черное море, азовское море, краснодарский край, воронежская область, тамбовская область, белгородская область, курская область, новости, новости крыма
32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Над Крымом и пятью регионами России уничтожили 85 беспилотников – Минобороны
08:00 11.01.2025 (обновлено: 08:24 11.01.2025)