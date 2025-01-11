https://crimea.ria.ru/20250111/32-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1143244706.html

32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 11.01.2025

32 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T08:00

2025-01-11T08:00

2025-01-11T08:24

крым

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

черное море

азовское море

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным и Азовским морями, а также пятью регионами России силы ПВО уничтожили 85 беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, по шестнадцать беспилотников сбиты над Воронежской областью и Краснодарским краем, четыре – над Белгородской областью, один над Курской областью и два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области, добавили в оборонном ведомстве.В городе Котовск Тамбовской области БПЛА врезались в многоэтажные жилые дома. В результате атаки ранены люди, незначительно повреждены здания. Средства ПВО работали в ночь на субботу и над Анапой. Вечером 10 января над акваторией Черного моря сбили четыре украинских беспилотника. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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краснодарский край

воронежская область

тамбовская область

белгородская область

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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