https://crimea.ria.ru/20250111/v-krymu-poyavitsya-novaya-krasnaya-kniga-i-okhranyaemye-territorii-1143245559.html

В Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории

В Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории - РИА Новости Крым, 11.01.2025

В Крыму появится новая Красная книга и охраняемые территории

Новое издание Красной книги Крыма выйдет в этом году. Об этом в своем Telegram-канале в День заповедников и национальных парков России написал глава республики... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T09:52

2025-01-11T09:52

2025-01-11T09:52

крым

заповедники крыма

сергей аксенов

владимир константинов

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природа

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Новое издание Красной книги Крыма выйдет в этом году. Об этом в своем Telegram-канале в День заповедников и национальных парков России написал глава республики Сергей Аксенов.Аксенов рассказал, что переиздание необходимо в связи с появлением в Крыму новых обитателей. "В прошлом году в Крыму на Сиваше впервые гнездились фламинго и даже вывели птенцов. А савки – есть такой редкий вид уток – обосновались в окрестностях города Саки. Выражаясь языком орнитологии, там образовалась "оседлая гнездовая популяция" этих птиц", - отметил глава региона.Кроме того, как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, в наступившем году в Крыму создадут три особо охраняемые природные территории.Константинов напомнил, что в Крыму уже созданы 205 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 226 тысяч гектаров. Девять из них - регионального значения. На их территории создано 79 экскурсионных пешеходных, велосипедных, автомобильных, конных и водных маршрутов. В прошлом году в Крыму открыли три новых маршрута: эколого-просветительские маршруты "Алимова балка" и "Дендропарк имени Печенкина", эколого-туристический маршрут "К Арпатским водопадам".Также в республике работают пять государственных природных заповедников: "Ялтинский горно-лесной", "Опукский", "Казантипский", "Лебяжьи острова", "Карадагский" и национальный парк "Крымский". Каждый год эти объекты посещают тысячи туристов.Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и обеспечить реализацию программы господдержки инвестиционных проектов, направленных на привлечение частного капитала в развитие туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологииВ Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территориюПраздник в Малиновке: в Крыму создают заказник "Холодная балка"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, заповедники крыма, сергей аксенов, владимир константинов, оопт, природа, новости крыма, красная книга крыма