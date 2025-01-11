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Избиение школьника в Ялте – Бастрыкин требует доклад

Избиение школьника в Ялте – Бастрыкин требует доклад - РИА Новости Крым, 11.01.2025

Избиение школьника в Ялте – Бастрыкин требует доклад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения сверстниками ученика одной из... РИА Новости Крым, 11.01.2025

2025-01-11T11:52

2025-01-11T11:52

2025-01-11T11:52

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ялта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует доложить о ходе процессуальной проверки по факту избиения сверстниками ученика одной из ялтинских школ. Об этом сообщает пресс-служба СК России.О происшествии стало известно 9 января. По данным крымских следователей, в ходе проверки сведений из соцсетей об избиении группой подростков сверстника в одной из ялтинских школ будут установлены участники инцидента и дана оценка их действиям. Проверка ведется по статье уголовного кодекса России об умышленном причинении легкого вреда здоровью.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего крымчанина, отмечено в сообщении.В ноябре 2024 года школьники на пляже в крымском Щелкино избили несовершеннолетнюю. По информации следователей, в ходе конфликта, возникшего из-за юноши, три 13-летние девочки причинили телесные повреждения 15-летней знакомой. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту хулиганства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снимают на камеру: в России растет групповая детская преступностьПосле драки с участием боксера в Феодосии возбуждено дело о хулиганствеИзбиение мигрантами подростка в Севастополе: суд вынес вердикт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, гсу ск россии по крыму и севастополю, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, дети, происшествия, новости крыма